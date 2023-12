Niebotyczny rekord w Lidze Mistrzów. Ewenement

We wtorkowy wieczór Bayern Monachium mierzył się na wyjeździe z Manchesterem United w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów. Niemiecki zespół był już pewny awansu, z kolei rywale musieli wygrać i liczyć na pozytywne rozstrzygnięcie w spotkaniu Galatasaray z FC Kopenhagą, by zagrać na wiosnę w europejskich pucharach. Mimo to emocji było jak na lekarstwo. Co więcej, to Bawarczycy ostatecznie triumfowali 1:0 po golu Kingsleya Comana. Tym samym nie tylko zajęli pierwsze miejsce w grupie, ale i zapisali się na kartach historii.

Bayern Monachium wyśrubował niebotyczny rekord. Nikt go już mu nie odbierze

Wtorkowe zwycięstwo z Manchesterem United było już... 40. meczem Bayernu bez porażki w fazie grupowej Ligi Mistrzów. To absolutny rekord. Po raz ostatni mistrzowie Niemiec polegli ponad sześć lat temu, a konkretnie 27 września 2017 roku, w starciu z Paris Saint-Germain 0:3. Od tego czasu odnieśli aż 36 zwycięstw i cztery remisy.

Jak się okazuje, nie będą mieli już okazji wyśrubować tego rekordu. Nikt też nie będzie w stanie im go odebrać, co oznacza, że zostaną jego posiadaczem na zawsze. Dlaczego?

Od przyszłego roku zmienia się format najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie. Drużyny nie będą już podzielone na osiem grup po cztery zespoły. Dojdzie za to do starcia "jednej wielkiej grupy" złożonej z aż 36 ekip. Każda z nich zmierzy się w ośmiu meczach - najlepsze osiem drużyn awansuje do 1/8 finału. Na tym etapie rywalizacji zagra też osiem zespołów z miejsc 9-24, które powalczą o awans w dodatkowej rundzie.

Tym samym nie będzie już typowej fazy grupowej, co powinno przynieść więcej emocji. To pozwoli również zachować Bayernowi kosmiczny rekord na zawsze.

Ciężary Bayernu w Bundeslidze. Lider ucieka i wciąż pozostaje niepokonany

Ostatecznie Bayern zajął pierwsze miejsce w grupie A tegorocznej Ligi Mistrzów, co oznacza, że na kolejnym etapie rywalizacji może trafić na teoretycznie łatwiejszego rywala. Będzie bowiem rozstawiony w losowaniu. To zaplanowano na poniedziałek 18 grudnia.

Tym samym Bayern pozostaje w walce na dwóch frontach. Nieco gorzej idzie mu w Bundeslidze, gdzie zajmuje drugie miejsce, tracąc cztery punkty do lidera, Bayeru Leverkusen. Dodatkowo poniósł druzgocącą porażkę aż 1:5 z Eintrachtem Frankfurt, po której posada Thomasa Tuchela zawisła na włosku. W kolejnym meczu Bawarczycy zmierzą się ze Stuttgartem. To starcie odbędzie się w niedzielę 17 grudnia o godzinie 19:30.