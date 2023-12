Koniec! Co to był za mecz, co za emocje. Grupa śmierci rozstrzygnięta

Jak to możliwe, że nie padła jeszcze żadna bramka? - zastanawialiśmy się w przerwie meczu Borussii z PSG. Kluczowy dla paryżan mecz ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów od pierwszej minuty stał na bardzo wysokim poziomie, ale obie drużyny nie błyszczały skutecznością.

Pierwszą okazję do zdobycia bramki mieli gospodarze, jednak Gianluigi Donnarumma świetnie odbił uderzenie Marco Reusa. Chwilę później w odpowiedzi strzelał Vitinha i dobrze interweniował Gregor Kobel.

W 14. minucie stuprocentową okazję zmarnował Marius Wolf, który był sam na 13. metrze przed bramką PSG, jednak uderzył obok niej. Dwie minuty później z prawej strony zagrał Randal Kolo Muani, a z bliska do bramki BVB nie trafił Kang-in Lee.

To jednak nic przy tym, co stało się w 17. minucie. Wtedy prostopadłe podanie otrzymał Kylian Mbappe, który nie tylko świetnie przyjął piłkę, ale i minął Kobela. Francuz uderzył do pustej bramki i już niemal cieszył się z gola, ale piłka do bramki nie wpadła. Wszystko przez Niklasa Suele, który w niesamowity sposób wybił piłkę sprzed pustej bramki.

PSG nie przestawało atakować, ale nie przestawało też pudłować. Zaraz po okazji Mbappe na bramkę Kobela uderzył Bradley Barcola, ale piłka zatrzymała się na słupku. W 23. minucie w sytuacji sam na sam z bramkarzem BVB był Kolo Muani, jednak ten uderzył minimalnie niecelnie. Ten sam zawodnik miał jeszcze okazję przed przerwą, ale tym razem zatrzymał go Kobel.

Borussia nie pozostawała dłużna. W pierwszej połowie Donnarummę zatrudnił jeszcze Marco Reus, a tuż przed przerwą niecelnie głową uderzał Mats Hummels. Dla Borussii ten mecz nie był jednak tak ważny, bo ona miała już zapewniony awans do 1/8 finału. Paryż o awans drżał. Zwłaszcza że do przerwy Newcastle prowadziło z Milanem 1:0, co oznaczało, że mistrzowie Francji byli poza Ligą Mistrzów.

Hit na remis, PSG gra dalej

Wszystko wskazywało na to, że w drugiej połowie obejrzymy gole. I obejrzeliśmy. Jako pierwsi trafili gospodarze. W 51. minucie Achraf Hakimi stracił piłkę pod własnym polem karnym Ta trafiła do Niclasa Fuellkruga, który zagrał do Karima Adeyemiego. Ten nie miał problemów z pokonaniem Donnarummy z bliska.

Paryż odpowiedział pięć minut później. Świetną akcję na lewej stronie przeprowadził Mbappe, a piłka trafiła do Warrena Zaire-Emery'ego. Piłkarz PSG oddał świetny, płaski strzał sprzed pola karnego, pokonując Kobela.

PSG naciskało i szukało decydującego gola. W 76. minucie nawet strzelił go Mbappe, ale trafienie nie zostało uznane, bo Francuz w momencie podania był na spalonym. Z odsieczą mistrzom Francji przyszli jednak zawodnicy Milanu.

Milan, mimo że przegrywał z Newcastle, ostatecznie wygrał 2:1. Oznacza to, że grupę wygrała Borussia, drugie miejsce zajęło PSG, trzecie Milan, a ostatnie Newcastle. Francuzi i Włosi zdobyli po osiem punktów, a paryżanie awansowali dzięki lepszemu bilansowi bramek w meczach bezpośrednich. U siebie wygrali 3:0, na wyjeździe przegrali 1:2.