Co tu się wydarzyło? Absolutne kuriozum w Lidze Mistrzów [WIDEO]

Chociaż większość drużyn była pewna awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów przed szóstą rundą gier w fazie grupowej, to nie brakowało zespołów, które jeszcze musiały to wywalczyć. I taka sytuacja spotkała FC Porto i Szachtara Donieck, które mierzą się w bezpośrednim starciu o awans, gdyż mają po tyle samo punktów w tabeli. Wygrana 3:1 w meczu pierwszym meczu sprawiła, że w razie remisu to portugalski zespół wywalczyłby awans.

Sędzia swoją niepewnością wprowadził piłkarzy FC Porto w błąd

Gospodarze już w dziewiątej minucie wyszli na prowadzenie Galeno, więc sytuacja Szachtara Donieck stawała się coraz bardziej skomplikowana. Jedna równo dwadzieścia minut później udało im się wyrównać w kontrowersyjnych okolicznościach.

Wtedy piłka trafiła na prawe skrzydło do Oleksandra Zubkova. Po chwili sędzia liniowy podniósł chorągiewkę do góry, ale nie zasygnalizował spalonego. Jednak samo uniesienie jej sprawiło, że niektórzy piłkarze Porto stanęli w miejscu. Zubkov zszedł na prawą nogę, dograł do Danyło Sikana, który wbił piłkę do pustej bramki. Wtedy liniowy zdecydował się pokazać do końca, że był spalony, arbiter główny decyzję uznał i nie było gola. Ale od czego jest VAR? Po jego interwencji okazało się, że Zubkov nie był na spalony, więc gol został uznany, co całkowicie zdenerwowało niektórych zawodników Porto, ponieważ liniowy mógł ich wprowadzić w błąd na chwilę, która okazała się kluczowa dla całej akcji.

Ostatecznie FC Porto wygrało 5:3 i awansowało do 1/8 finału z drugiego miejsca. Pierwsze miejsce zajęła FC Barcelona, a Szachtarowi została gra w Lidze Europy.