NIE DO WIARY! Absolutny kosmos w Lidze Mistrzów. Mbappe w akcji [WIDEO]

Kylian Mbappe przy piłce w polu karnym, przed nim pusta bramka - wydawać by się mogło, że to musi być gol. Nie tym razem. Niklas Suele w jednej chwili stał się bohaterem Borussii Dortmund. Niewiarygodnym wślizgiem wybił piłkę w iście magiczny sposób. To wejście śmiało może aspirować do miana interwencji sezonu. W dodatku może okazać się brzemienne w skutkach.

