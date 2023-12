Jest decyzja ws. Lewandowskiego! Oto skład FC Barcelony

Robert Lewandowski nie jest ostatnio w najlepszej formie. W niedzielę po trzech meczach z rzędu bez gola w końcu się odblokował. W starciu z Gironą co prawda trafił do siatki, ale jego zespół przegrał 2:4. Polak pierwotnie nie znalazł się w desygnowanej przez Xaviego kadrze na spotkanie Ligi Mistrzów z Royalem Antwerp. Nie decydowała o tym dyspozycja, ale czysta kalkulacja. FC Barcelona jest już pewna awansu do 1/8 finału, więc napastnik mógłby spokojnie odpocząć. We wtorek plany się zmieniły.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport, w którym piją na potęgę. "Tu alkohol nie jest zakazany"

Xavi zdecydował ws. Lewandowskiego. Jest skład na mecz z Royalem Antwerp

Xavi dokonał aktualizacji listy powołanych na wyjazd do Antwerpii. Oprócz Lewandowskiego zostali na nią dopisani Ronald Araujo i Ilkay Gundogan. Zniknął z niej za to Frenkie de Jong, który zmaga się z gorączką. Dlaczego doszło do tych korekt? Klub tłumaczył chęcią utrzymania tych piłkarzy w reżimie treningowym. Inny powód przedstawił portal WP Sportowe Fakty, zwracając uwagę na kwestie finansowe. Za zwycięstwo FC Barcelona może zarobić dwa i pół miliona euro. W związku z tym nie chciano ryzykować, by tak duże pieniądze przeszły koło nosa.

W pierwszym meczu z Royalem Antwerp na własnym boisku FC Barcelona wygrała aż 5:0, a Lewandowski strzelił gola i zaliczył asystę. Jak dotąd jest to jedyne trafienie 35-latka w tej edycji Ligi Mistrzów. Szansę na poprawę tego dorobku będzie miał również teraz. FC Barcelona właśnie podała w mediach społecznościowych wyjściową jedenastkę. Robert Lewandowski ma wyjść od pierwszej minuty.

W bramce pod nieobecność kontuzjowanego Marka-Andre ter Stegena wyjdzie Inaki Pena. Linię obrony stworzą Hector Fort, Jules Kounde, Andreas Christensen oraz Alejandro Balde. W pomocy wystąpi trójka Sergi Roberto, Oriol Romeu oraz Fermin Lopez. Z kolei w ataku zobaczymy Lamine'a Yamala, Ferrana Torresa i właśnie Lewandowskiego.

Skład FC Barcelony na mecz z Royalem Antwerp: