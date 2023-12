Wyjątkowy wyczyn Kane'a. Zrobił to jako pierwszy w Europie

Bayern Monachium zdołał wywalczyć awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela zdobył 16 na 18 możliwych punktów i wygrał zmagania w grupie A, wyprzedzając FC Kopenhage, Galatasaray oraz Manchester United. Jak się okazuje, Bayern nie przegrał 40 kolejnych spotkań w fazie grupowej Ligi Mistrzów, co jest wyjątkowym wyczynem - łącznie wygrał 36 meczów, a tylko cztery z nich zremisował. Okazuje się, że jeden z piłkarzy Bayernu podczas ostatniego meczu przebił wyjątkową granicę.

REKLAMA

Zobacz wideo Listkiewicz dostał kontrę. Jaśniej się nie da. "Tragedia ludzka i groby"

Wyjątkowy wyczyn Kane'a. Zrobił to jako pierwszy zawodnik w Europie

Portal statystyczny Squawka zauważył po meczu Manchesteru United z Bayernem Monachium (0:1), że Kane zdołał przebić wyjątkową granicę w tym sezonie. Anglik jest pierwszym piłkarzem spośród graczy występujących w pięciu najlepszych ligach europejskich, który zgromadził już 30 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Kane potrzebował łącznie 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach na to, by zdobyć 22 bramki i zanotować osiem asyst. Do tej pory żaden inny zawodnik nie zbliżył się do tego wyczynu.

Co ciekawe, Robertowi Lewandowskiemu do takiego wyczynu brakuje jeszcze naprawdę sporo. Po 18 meczach, licząc wszystkie rozgrywki, Polak ma 13 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej, na co składa się dziewięć goli oraz cztery asysty.

Kane zanotował asystę przy trafieniu Kingsleya Comana w ostatnim meczu Ligi Mistrzów. Na razie Anglik ma serię trzech kolejnych meczów bez strzelonego gola (1:5 z Eintrachtem Frankfurt w Bundeslidze, a także 0:0 z Kopenhagą i 1:0 z Manchesterem United w Lidze Mistrzów). - Czasami musisz przejść przez takie okresy, w których piłka nie do końca Cię słucha. To nieodłączna część bycia napastnikiem. Trzeba jednak być cierpliwym i robić swoje. Wiem, że w tym zespole będę miał swoje szanse i będę czekał na to, by je wykorzystać - powiedział Kane po meczu.

Kane'a chwali także Thomas Tuchel. - Harry zawsze będzie w stanie zrobić różnicę swoją osobowością, spokojem oraz jakością. Cały zespół wie, że z Kane'em z przodu w każdej minucie meczu wszystko może się zdarzyć. Harry zawsze może asystować, zawsze może też strzelić. To jeden z naszych największych liderów - uważa trener Bayernu Monachium.

Bayern Monachium pozna swojego rywala w 1/8 finału Ligi Mistrzów w trakcie losowania, do którego dojdzie w poniedziałek 18 grudnia. Wśród potencjalnych rywali mistrzów Niemiec znajduje się m.in. PSV Eindhoven, Napoli, Inter Mediolan czy Atletico Madryt/Lazio.