W Hiszpanii oszaleli na punkcie napastnika. Lewandowski zagrożony

To nie jest najlepszy sezon w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Polak zdołał zdobyć bramkę w meczu z Gironą i się przełamać, ale to nie dało wygranej Barcelonie, bo spotkanie zakończyło się porażką 2:4. Lewandowski ma dziewięć goli i cztery asysty po 18 meczach, natomiast długo nie był w stanie strzelić gola. W związku z tym Barcelona postanowiła przyspieszyć transfer Vitora Roque z Athletico Paranaense i Brazylijczyk dołączy do klubu już w styczniu. Po wtorkowych meczach w fazie grupowej Ligi Mistrzów hiszpańskie media mają nowego bohatera.

Szał w Hiszpanii po dublecie napastnika Realu. Lepszy od Roberta Lewandowskiego

Hiszpańskie media oszalały po występie Joselu przeciwko Unionowi Berlin (3:2). Dublet byłego napastnika Espanyolu dał Realowi komplet zwycięstw w grupie Ligi Mistrzów. W programie "El Chiringuito" Hiszpan został nawet określony królem Berlina i całych Niemiec, który tym spotkaniem "zamknął usta krytykom". Argentyński dziennikarz Matias Palacios stwierdził w trakcie programu, że Joselu jest obecnie lepszym napastnikiem od Roberta Lewandowskiego.

Dziennik "AS" podliczył, że Joselu strzelił osiem goli dla Realu Madryt w ciągu czterech miesięcy od dokonania transferu. To dużo lepszy wynik w porównaniu do Mariano Diaza, który zdobył dla Realu siedem bramek przez pięć lat (grał w tym klubie w latach 2018-2023). "W klubie panuje duże zadowolenie z Joselu. Kiedy go podpisywano, szukano właśnie takiego gracza, który będzie w służbie drużyny oraz pozbawiony trującego ego. Joselu jest dla Realu dokładnie tym napastnikiem, którym nie był Mariano" - czytamy w artykule.

Joselu jest obecnie trzecim najlepszym strzelcem tego sezonu w barwach Realu Madryt. Lepszy wynik od niego ma tylko Jude Bellingham (16 goli) oraz Rodrygo (9 goli). Napastnik jest wypożyczony do Realu do końca sezonu za 500 tys. euro, a klub ma opcję wykupu po zakończeniu rozgrywek za 1,5 mln euro. Zdaniem hiszpańskich mediów, Real Madryt rozważa dalszą współpracę z Joselu i transfer definitywny. "AS" dodaje, że może to być zmiennik dla Kyliana Mbappe lub Erlinga Haalanda, jeśli Real zdecyduje się sprowadzić któregoś z nich.

Real Madryt jest dziesiątym klubem w karierze Joselu. Wcześniej napastnik grał dla Celty Vigo (2008-2010), Hoffenheim (2012-2013), Eintrachtu Frankfurt (2013-2014), Hannoveru 96 (2014-2015), Stoke City (2015-2017), Deportivo La Coruna (2016-2017), Newcastle United (2017-2019), Deportivo Alaves (2019-2022) oraz wspomnianego Espanyolu (2022-2023).