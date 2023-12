Frankowski imponuje Francuzom. Tak wychwalają go po meczu LM

Przemysław Frankowski rozegrał dobry mecz przeciwko Sevilli w Lidze Mistrzów. Wyróżnił się przede wszystkim bramką z rzutu karnego w 63. minucie, co dało jego zespołowi prowadzenie 1:0 (skończyło się 2:1). Polak został doceniony przez UEFA, która wręczyła mu nagrodę dla najlepszego gracza spotkania.

Przemysław Frankowski chwalony we Francji po meczu Ligi Mistrzów. Choć nie bez zastrzeżeń

Francuskie media generalnie doceniły Frankowskiego, choć miały kilka uwag do jego gry, zwłaszcza w pierwszej połowie. "Ustawiony po lewej stronie, nominalny prawy wahadłowy strasznie ucierpiał. Brakowało mu połączenia z partnerami z ofensywy. W pierwszej połowie nie ruszał do przodu i miał trudności z ustawieniem się w defensywie. Po przerwie grał dużo lepiej, grał bardziej swobodnie. Bez drżenia wykorzystał rzut karny, który dał przewagę" - czytamy na portalu footmercato.net, który ocenił Polaka na 5,5 (skala 1-10). Lepszych było tylko dwóch zawodników Lens.

Podobny pogląd na sprawę przedstawił portal maxifoot.fr. "Nie miał takiego wpływu na mecz, jak zwykle. Było to oczywiście spowodowane trudnościami jego zespołu. W ofensywie lewy wahadłowy Lens był raczej niezbyt widoczny, z drugiej strony trzeba podkreślić jego wysiłki i skuteczność w defensywie. Pewnie wykorzystał rzut karny, mocno strzelił w prawy róg bramki Dmitrovica" - podsumowano. Tam 28-latek otrzymał notę 6, drugą najwyższą w zespole. Tak samo ocenił go portal 90min.com, gdzie chwalono go za gola oraz postawę w obronie. "Trzymał pozycję. Czasami minięto go dryblingiem, ale za każdym razem udawało mu się wrócić dzięki swojej szybkości" - uzasadniono.

Nieco bardziej krytyczny był z kolei portal hommedumatch.fr. "W pierwszej połowie miał trudności w odnalezieniu się we współpracy z Mediną. Druga połowa była lepsza, jego gra byłą bardziej reaktywna i instynktowna. Zamienił rzut karny na gola otwierającego wynik" - napisano. Tam Polaka oceniono na 5, co i tak było czwartą najwyższą notą wśród piłkarzy Lens.

Dzięki zwycięstwu nad Sevillą Lens zapewniło sobie trzecie miejsce w grupie, za Arsenalem oraz PSV. Dzięki temu wiosną dalej będzie grało w europejskich pucharach, konkretnie w 1/16 finału Ligi Europy.