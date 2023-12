Bolesne oceny Zielińskiego. Włosi zwrócili uwagę na jedno

We wtorek o godzinie 21:00 Napoli podejmowało na własnym stadionie SC Braga w Lidze Mistrzów. Gospodarze dobrze spisali się w tym meczu i wygrali 2:0 po samobójczym trafieniu Serdara Saatciego oraz golu Victora Osimhena. W wyjściowym składzie Napoli wyszedł Piotr Zieliński i przebywał na boisku 60 minut.

Włosi ocenili występ Piotra Zielińskiego w Lidze Mistrzów. Nie zabrakło krytycznych uwag

Po meczu grę Polaka oceniły włoskie media. "Widoczny na boisku, ale na początku niezbyt przekonujący. Nawet mimo tego, że w pierwszej połowie oddał strzał. Potem poprawił się, znów odnalazł spokój, a w drugiej połowie wykreował kilka groźnych akcji" - napisali dziennikarze Eurosportu, którzy wystawili mu ocenę 6 (w skali 1-10). Taką samą notę otrzymał również od portalu TuttoMercatoWeb. "W pierwszych 30 minutach wyróżnił się strzałem na bramkę. Później wrócił do cienia" - czytamy.

Nieco wyżej został oceniony przez "La Gazzetta dello Sport". "Zmusił bramkarza do interwencji i dobrze współpracował z Kwaracchelią i Politano. Włączał się do gry. Napoli go potrzebuje" - napisali Włosi, wystawiając mu 6.5. Równie wysoko ocenił go portal Calciomercato.com. "Dobrze grał w środku pola i był bliski zdobycia bramki" - argumentują dziennikarze. Notę 6.5 dostał także od CalcioNapoli1926.it., gdzie również podkreślono, że niewiele mu zabrakło do strzelenia gola.

Dzięki temu zwycięstwu Napoli zapewniło sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zakończyło zmagania grupowe na drugim miejscu z dorobkiem 10 punktów. Kolejny mecz rozegra w sobotę o godzinie 18:00. Tego dnia zmierzy się u siebie z Cagliari.

Piotr Zieliński jest ważnym zawodnikiem Napoli w bieżącym sezonie. Do tej pory rozegrał 21 meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst.