Jakub Kiwior ośmieszony w Lidze Mistrzów. Hit Internetu [WIDEO]

Arsenal przed ostatnią kolejką grupową Ligi Mistrzów miał już zapewniony awans z pierwszego miejsca. Dlatego też Mikel Arteta zdecydował się na rotacje w składzie, a ich beneficjentem był Jakub Kiwior. Polak zagrał na lewej stronie obrony, ale starcia z PSV nie będzie wspominał najlepiej.

REKLAMA

Zobacz wideo O 21:37 cały Torwar odśpiewał "Barkę". Niewiarygodne sceny. Fenomen nowej dyscypliny

Jakub Kiwior ośmieszony przez rywala. Bezbłędna reakcja i pechowy mecz w Lidze Mistrzów

"Polak rozegrał pełne 90 minut, ale nie zagrał dobrego meczu. Miał spore problemy na swojej stronie ze skrzydłowym PSV Johanem Bakayoko, a do tego niewiele wnosił w grze ofensywnej" - napisał o występie Kiwiora dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn. 23-latek szczególnie w pierwszej części meczu miał problemy z wyżej wspomnianym Bakayoko. Dodatkowo defensor trafił głową do siatki rywali w 82. minucie po rzucie wolnym Martina Odegaarda, ale gol został nieuznany. Jego kolega Gabriel był na spalonym i sędziowie uznali, że zagrodził drogę obrońcom PSV do Polaka.

Poza wielkim pechem obrońca reprezentacji Polski nie popisał się również w bezpośrednim starciu z przeciwnikiem na skrzydle. Podczas akcji PSV 23-latek został ośmieszony przez wypożyczonego z Barcelony Sergino Desta. Prawy obrońca najpierw "nawinął" piłkę do środka, a następnie szybko zagrał ją między nogami Kiwiora.

Realizator transmisji niemal od razu uchwycił reakcję rezerwowych PSV, którzy po zagraniu kolegi niemal od razy wybuchli śmiechem.

"Kiwior bracie...", Został ugotowany, doprawiony i podany na talerzu" - piszą kibice w komentarzach do sytuacji. Niektórzy przypominają także nie najlepszy występ Polaka przeciwko Luton w Premier League i nie są do niego zbyt pozytywnie nastawieni.