To się dzieje! Kompromitacja giganta w Lidze Mistrzów. To koniec

W sobotę Manchester United skompromitował się u siebie z Bournemouth, przegrywając aż 0:3. Bayern Monachium jednak postanowił dorównać drużynie Erika ten Haga i poległ we Frankfurcie z Eintrachtem aż 1:5. Oba te zespoły zmierzyły się we wtorek w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Bayern na Old Trafford nie grał pod żadną presją, bo pierwsze miejsce w grupie A miał już zapewnione. Manchester United z kolei potrzebował nie tylko wygranej nad mistrzami Niemiec, ale też remisu w równolegle rozgrywanym spotkaniu FC Kopenhagi z Galatasaray Stambuł.

Szok na Old Trafford. Manchester United nie zagra wiosną w europejskich pucharach

Manchester United musiał ten mecz wygrać i w pierwszych minutach to rzeczywiście było widać. "Czerwone Diabły" nie przestraszyły się Bayernu i go zaatakowały, ale poza szarżami prawym skrzydłem Antony'ego i Diogo Dalota nie zdziałały wiele w strefie obronnej mistrzów Niemiec.

Bayern przed przerwą był nieco groźniejszy, a rozpoczęło się to od zbyt lekkiego uderzenia z 16 metrów Harry'ego Kane'a. Później nieco mocniej, ale wciąż dość łatwo dla Andre Onany strzelał z dystansu Joshua Kimmich, a w najlepszej sytuacji w pierwszej połowie, po centrze Kingsleya Comana w 32. minucie, fatalnie pomylił się z pięciu metrów Leroy Sane.

United po dobrym początku osłabli - stać ich już było na próbę zza pola karnego Luke'a Shawa, po której piłkę odbił Manuel Neuer. Co gorsza, kontuzji w końcówce pierwszej połowy doznał najlepszy obrońca Manchesteru w ostatnim czasie - Harry Maguire, co będzie z pewnością ogromnym osłabieniem "Czerwonych Diabłów" w kolejnych spotkaniach. We wtorkowy wieczór zastąpił go na boisku Jonny Evans.

Druga część spotkania, tak jak pierwsza, rozpoczęła się od ataków United. Cóż jednak z tego, skoro celownika nie miał dobrze nastawionego Bruno Fernandes, uderzając raz po raz niecelnie zza pola karnego. Po innej dobrej akcji gospodarzy i dośrodkowaniu Alejandro Garnacho gości uratował przed własną bramką Kim Min-Jae, uprzedzając dwóch napastników rywala.

Bayern długo nie mógł nic ciekawego stworzyć pod bramką Andre Onany, ale gdy to mu się udało, zrobiło się 0:1. Piękna kombinacyjna akcja Bawarczyków w 70. minucie, doskonałe podanie z pierwszej piłki Harry'ego Kane'a i Kingsley Coman wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem, otwierając wynik meczu.

Po stracie gola Manchester United się rozpadł na kawałki. Tuż po bramce wprawdzie wyjść sam na sam z Manuelem Neuerem mógł Diogo Dalot, ale nie opanował długiej piłki zagranej z linii obrony. W odpowiedzi po rzucie rożnym bliski podwyższenia wyniku był Harry Kane, jednak główkował z doskonałej pozycji centymetry obok bramki.

Manchester United ostatecznie przegrał z Bayernem Monachium 0:1 i o ile Bawarczycy już wcześniej zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie A, tak United tym meczem odpadli nie tylko z Ligi Mistrzów, ale w ogóle z europejskich pucharów, zajmując ostatnią pozycję w tabeli. Jako druga do fazy pucharowej LM awansowała z tej grupy FC Kopenhaga Kamila Grabary, która pokonała Galatasaray Stambuł 1:0.