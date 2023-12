Nagły zwrot ws. Lewandowskiego. Znamy prawdziwy powód

FC Barcelona już niedługo rozegra ostatni grupowy mecz w Lidze Mistrzów. Jej rywalem będzie Royal Antwerpia. Ekipa Xaviego zapewniła sobie już udział w fazie pucharowej tych rozgrywek. W związku z tym trener planował dać odpocząć kilku ważnym zawodnikom i nie powołał Roberta Lewandowskiego, Ronalda Araujo i Ilkaya Gundogana. Nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot.

Robert Lewandowski poleci do Antwerpii. Zaskakujący powód

We wtorek FC Barcelona opublikowała zaktualizowaną listę powołanych na nadchodzące starcie. Okazuje się, że tym razem znaleźli się na niej Lewandowski, Araujo i Gundogan. Hiszpańscy dziennikarze przekazali, że klub podjął taką decyzję, ponieważ gdyby wymieniona trójka pozostała w Barcelonie, miałaby trzydniową przerwę w treningach. Zdaniem WP SportoweFakty powód takiego działania może być zupełnie inny.

Portal poinformował, że chodzi o względy finansowe. W przypadku zwycięstwa z Royal Antwerpia FC Barcelona może zarobić dwa i pół miliona euro. Klub zmaga się z problemami finansowymi i nie może pozwolić sobie na odpuszczenie takich pieniędzy. Dlatego działacze zdecydowali zabrać ze sobą wszystkich kluczowych piłkarzy. Nie ma jednak pewności, czy Xavi zdecyduje się postawić na Lewandowskiego od pierwszych minut.

Polski napastnik ostatnio przełamał kiepską serię trzech meczów bez gola i trafił do siatki w spotkaniu przeciwko Gironie (2:4). Łącznie w bieżącym sezonie ma na koncie dziewięć bramek w 18 spotkaniach. Do tej pory w Lidze Mistrzów zagrał w czterech meczach i strzelił jednego gola. Doszło do tego właśnie w starciu z ekipą z Antwerpii.

Wyjazdowe starcie FC Barcelony z Royal Antwerpia odbędzie się w środę o godzinie 21:00.