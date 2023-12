Stało się! Xavi podjął sensacyjną decyzję ws. Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie wystąpi w środowym meczu Ligi Mistrzów, w którym Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Antwerpią. Katalończycy, którzy w pięciu spotkaniach grupowych zgromadzili 12 punktów, mają zapewniony awans z grupy H. Poza Belgami rywalizują w niej z FC Porto i Szachtarem Donieck.

Lewandowski, ale nie tylko. Kto jeszcze nie zagra z Antwerpią?

Lewandowski, trzeci strzelec w historii Ligi Mistrzów, będzie musiał poczekać na swojego 93. gola w tych rozgrywkach. Polak, podobnie jak Ronald Araujo, Frenkie de Jong i Ilkay Gundogan, znalazł się poza kadrą, która powalczy o wygraną z Antwerpią. Xavi Hernandez zdaje się dać odpocząć kluczowym zawodnikom swojego zespołu.

Kapitan reprezentacji Polski w tym sezonie Ligi Mistrzów ma na swoim koncie jednego gola i jedną asystę. 19 września, w wygranym 5:0 meczu z Antwerpią, najpierw pokonał Jeana Buteza, a następnie wypracował bramkę swojemu partnerowi z boiska - Gaviemu. W spotkaniach z FC Porto i Szachtarem Donieck Lewandowski nie wpisywał się na listę strzelców.

Barcelona znacznie gorzej niż w Lidze Mistrzów radzi sobie w lidze hiszpańskiej. Mistrzowie Hiszpanii zajmują dopiero czwarte miejsce w tabeli La Liga. Podopieczni Xaviego przegrali wczoraj z Gironą 2:4 i do sensacyjnego lidera tracą aż siedem punktów. Lewandowski trafił do siatki, ale także nie wykorzystał dogodnej sytuacji do wyrównania stanu meczu. Polak w tym sezonie zdobył osiem goli - o cztery mniej niż pierwszy w tej klasyfikacji Jude Bellingham z Realu Madryt.

Mecz Antwerpii z Barceloną odbędzie się w środę 13 grudnia. Pierwszy gwizdek spotkania o 21:00.