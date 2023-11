Sensacyjny transfer Jakuba Kiwiora?! Jego agent przyłapany na stadionie giganta

Jakub Kiwior w styczniu 2023 roku przeniósł się ze Spezii Calcio do Arsenalu za 25 milionów euro. Londyńczycy wygrali rywalizację o Polaka, który uważany jest za ogromny talent i występami na włoskich boiskach to udowodnił. Jak na razie w zespole Mikela Artety pełni jednak tylko rolę rezerwowego. W tym sezonie zaliczył jak dotąd tylko 413 minut we wszystkich rozgrywkach.

Jakub Kiwior jednak opuści Arsenal? Agent przyłapany z wizytą u giganta

Arteta wielokrotnie podkreślał, że sprowadzenie Kiwiora było bardzo dobrym ruchem. I choć na razie przegrywa on rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie, nikt w Arsenalu nie wątpi, że jego czas nadejdzie. Z potencjału reprezentanta Polski doskonale zdają sobie sprawę także inne silne kluby. W ostatnich tygodniach Kiwior jest wręcz rozchwytywany. Pojawiły się plotki o zainteresowaniu ze strony AS Romy, Napoli czy Fiorentiny.

Zdecydowanie najwięcej mówiło się jednak o zakusach ze strony AC Milan. "Rossoneri" mają spore problemy z formacją defensywną, od kiedy urazów nabawili się Pierre Kalulu, Marco Pellegrino, Mattia Caldara i Simon Kjaer. Rozwiązaniem miałby być właśnie Jakub Kiwior, którego Milan chętnie wypożyczyłby już zimą. Co więcej, Włosi chcieliby także zagwarantować sobie prawo wykupu piłkarza.

Na taką propozycję niechętnie patrzono w Londynie. Arsenal byłby skłonny wypożyczyć Kiwiora, ale bez opcji wykupu. Co więcej, w ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że z transakcji nic nie wyjdzie za sprawą samego zainteresowanego. 23-latek podobno nigdzie nie zamierza się ruszać i chce walczyć o swoje miejsce w Arsenalu. W ostatnich godzinach znów pojawiły się jednak nowe informacje, które mogą zwiastować nieoczekiwany zwrot akcji.

Jak podał na platformie X Nicolo Schira, agent Jakuba Kiwiora niespodziewanie pojawił się w Mediolanie. Miał na żywo oglądać mecz AC Milan - Borussia Dortmund (1:3) we wtorkowy wieczór. "Rossoneri są zainteresowani polskim stoperem, to ich priorytet transferowy na styczeń. Kiwior chce grać więcej, ale Arsenal nie chce puścić go na wypożyczenie z opcją wykupu" - dodał dziennikarz. Czyżby oznaczało to, że piłkarz jednak negocjuje transfer? Pozostaje czekać na potwierdzenie tych doniesień.

Jakub Kiwior w tym sezonie rozegrał 9 spotkań dla Arsenalu. Czterokrotnie pojawiał się na boiskach Premier League, dwa razy zagrał w EFL Cup i trzy razy w Lidze Mistrzów. W środę zaliczył 45. minut w wygranym przez Arsenal aż 6:0 meczu z Lens, który odbył się w środę. Zespół Polaka jest już pewny awansu do 1/8 finału rozgrywek z pierwszego miejsca w grupie.