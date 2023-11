Fani United wściekli na zachowanie ten Haga. "Sir Alex nigdy by tego nie zrobił"

Manchester United od kilku lat próbuje bezskutecznie wrócić do wielkiej piłki. Od czasu odejścia sir Alexa Fergusona na emeryturę sportową wiele się zmieniło. Przez Old Trafford przewinęło się kilku szkoleniowców, lecz ostatecznie nie przekładało się to długoterminowe sukcesy klubu. W tym sezonie forma angielskiej drużyny prowadzonej przez Erika ten Haga jest daleka od ideału, czego przykład mieliśmy w środowym meczu Ligi Mistrzów.

Tego dnia 20-krotni mistrzowie Anglii znów pokazali się ze słabej strony. Manchester United zaledwie zremisował 3:3 z Galatasaray w przedostatniej kolejce Ligi Mistrzów, mimo że po 18 minutach prowadził już 2:0 po golach Alejandro Garnacho i Bruno Fernandesa. Dla angielskiej drużyny podział punktów na stadionie Rams Park w Stambule smakuje jak porażka.

Manchester United po środowym remisie z Galatasaray wciąż zajmuje ostatnie miejsce w tabeli grupy A i jest blisko pożegnania się z europejskimi pucharami. O awans do fazy pucharowej będzie musiał walczyć w ostatniej kolejce przeciwko Bayernowi Monachium, który zajmuje fotel lidera.

Kibice niezadowoleni z postawy Erika ten Haga. Mają dość. "Sir Alex Ferguson nigdy by tego nie zrobił"

Na domiar złego, po ostatnim gwizdku kamery telewizyjne zarejestrowały sytuację z udziałem Erika ten Haga, która rozwścieczyła sympatyków Manchesteru United. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym widać, jak rozradowany Holender ściskał strzelca dwóch goli dla Galatasaray - Hakima Ziyecha.

Kibice błyskawicznie w mediach społecznościowych wyrazili swoje zdanie na temat zachowania Holendra, nie zostawiając na nim suchej nitki. "Sir Alex Ferguson nigdy nie zachowałby się w taki sposób" - napisał jeden z fanów. A kolejni dodawali: "Właśnie prawie zostaliśmy wyrzuceni za burtę Ligi Mistrzów, a Erik ten Hag śmieje się w towarzystwie rywala", "Powinien podać się do dymisji", "Powinien zrezygnować ze swojej funkcji", "Czy Sir Alex Ferguson kiedykolwiek to zrobił? Robi mi się niedobrze, gdy widzę uśmiechniętych się menedżerów, gdy ich zespół przegrywa" - czytamy w komentarzach.

Ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów Manchester United rozegra z Bayernem Monachium. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 12 grudnia o godzinie 21:00.