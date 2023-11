To nagranie z LM stało się hitem. "Żartujesz sobie ze mnie?". Polały się łzy

Rodrigo Riquelme ma za sobą niezwykle udany okres. Dwa tygodnie temu zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii, a we wtorek został wybrany najlepszym piłkarzem meczu w Lidze Mistrzów! Po spotkaniu nie mógł uwierzyć, że to właśnie on został wybrany MVP. Te sceny są niezwykle wzruszające. Nagranie obiegło już sieć i stało się prawdziwym hitem.

3 https://twitter.com/atletienglish/status/1729840129454596386 Otwórz galerię Na Gazeta.pl