Mbappe w ostatniej chwili zapobiegł katastrofie PSG. Kolejne zespoły z awansem do 1/8 finału LM [WIDEO]

Faza grupowa Ligi Mistrzów powoli dobiega końca. Po czwartej serii gier poznaliśmy pierwsze zespoły, które awansowały do 1/8 finału. We wtorkowych spotkaniach piątej kolejki grono to jeszcze się powiększyło, a jedna z drużyn zapewniła sobie nawet rozstawienie.

Działo się w Lidze Mistrzów. Kolejne zespoły z awansem, zacięta walka w "grupie śmierci"

Wielu kibiców najbardziej elektryzuje rywalizacja w grupie F, nazywanej "grupą śmierci". We wtorek bardzo duże problemy miało PSG, które od 24. minuty przegrywało z Newcastle. Przez długi czas nie potrafiło zdobyć gola, dopiero w doliczonym czasie Szymon Marciniak podyktował rzut karny, który wykorzystał Kylian Mbappe. W efekcie paryżanie przybliżyli się do awansu, a Anglicy mogą czuć duży niedosyt. Polski sędzia podjął kilka kontrowersyjnych decyzji, za które był krytykowany przez kibiców.

Rozgrywany w tym samym czasie mecz Milanu z Borussią Dortmund od początku był bardzo emocjonujący. Już w szóstej minucie rzut karny zmarnował Olivier Giroud, a niedługo później w takiej samej sytuacji nie pomylił się Marco Reus i goście wyszli na prowadzenie. Jednak jeszcze przed przerwą Milan wyrównał. W drugiej połowie trafiała już tylko Borussia, która dzięki wygranej zagwarantowała sobie awans. Milan teoretycznie też ma na to szanse, ale musi pokonać Newcastle i liczyć na potknięcie PSG.

Wyniki i tabela grupy F Ligi Mistrzów

Milan - Borussia Dortmund 1:3, gole: Samu Chukwueze 37' - Marco Reus 10' (k.), Jamie Bynoe-Gittens 59', Karim Adeyemi 69'

PSG - Newcastle United 1:1, gole: Kylian Mbappe 90+8 (k.) - Alexander Isak 24'

Borussia Dortmund - 5 meczów, 10 punktów, bilans bramek 6-3 - awans

PSG - 5, 7 pkt, 8-7 Newcastle United - 5, 5 pkt, 5-5 Milan - 5, 5 pkt, 3-7

Wiele jest już jasne w grupie E. Po tym, jak Lazio pokonało 2:0 Celtic, było wiadomo, że Feyenoord musi przynajmniej zremisować z Atletico Madryt, aby zachować szanse na awans. Tak się nie stało, Hiszpanie zwyciężyli, zapewnili sobie awans i w ostatniej kolejce zagrają z rzymianami o pierwsze miejsce w grupie, dające rozstawienie w 1/8 finału. Feyenoord "spadnie" do LE, a Celtic nie ma już szans na wiosenne występ w europejskich pucharach.

Wyniki i tabela grupy E Ligi Mistrzów

Lazio - Celtic 2:0, gole: Ciro Immobile 82', 85'

Feyenoord - Atletico 1:3, gole: Mats Wieffer 77' - Lutsharel Geertruida 14' (samobójczy), Mario Hermoso 57', Santiago Gimenez 81' (samobójczy)

Atletico - 5, 11 pkt, 15-6 - awans

Lazio - 5, 10 pkt, 7-5 - awans

Feyenoord - 5, 6 pkt, 8-8 - 1/16 finału LE Celtic - 5, 1 pkt, 3-14

W grupie G już po poprzedniej kolejce pewny awans miały Manchester City i RB Lipsk. We wtorek Anglicy mogli zagwarantować sobie zwycięstwo w grupie, a co za tym idzie rozstawienie w 1/8 finału. Po 33 minutach można było mówić o dużej sensacji, gdyż niemiecki zespół prowadził 2:0. W drugiej połowie City zagrało o wiele lepiej i zwyciężyło 3:2. W ten sposób zapewniło sobie pierwsze miejsce.

W równolegle rozgrywanym spotkaniu Young Boys pokonali 2:0 Crveną Zvezdę. Tym samym zespół Łukasza Łakomego (cały mecz na ławce) wiosną zagra w fazie pucharowej Ligi Europy, a Serbowie zostaną z niczym.

Wyniki i tabela grupy G Ligi Mistrzów

Manchester City - RB Lipsk 3:2, gole: Erling Haaland 54', Phil Foden 70', Julian Alvarez 87' - Lois Opena 13', 33'

Young Boys - Crvena Zvezda 2:0, gole: Kosta Nedeljković 8' (samobójcza), Lewin Blum 29'

Manchester City - 5, 15 pkt, 15-5 - zwycięzca grupy

RB Lipsk, 5, 9 pkt, 11-9 - awans

Young Boys - 5, 4 pkt, 6-11 - 1/16 finału LE Crvena Zvezda - 5, 1 pkt, 5-12

Wtorkowe zmagania w grupie H zaczęły się od zwycięstwa Szachtara Donieck z Royalem Antwerp. To oznaczało, że Belgowie wiosną nie zagrają w europejskich pucharach, natomiast Ukraińcy zachowali szanse na awans. Ten zapewniła sobie FC Barcelona, która pokonała FC Porto. To sprawia, że Portugalczycy w ostatniej kolejce zagrają mecz o wszystko z Szachtarem.

Wyniki i tabela grupy H Ligi Mistrzów

Szachtar Donieck - Royal Antwerp 1:0, gol: Mykoła Matwijenko 12'

FC Barcelona - FC Porto 2:1, gole: Joao Cancelo 32', Joao Felix 57' - Pepe 30'

FC Barcelona - 5, 12 pkt, 10-3 - awans

FC Porto - 5, 9 pkt, 10-5 Szachtar - 5, 9 pkt, 7-7 Royal Antwerp - 5, 0 pkt, 3-15

Pozostałe spotkania piątej kolejki fazy grupowej LM zostaną rozegrane w środę 29 listopada. Tego dnia odbędą się mecze m.in. Realu Madryt z Napoli, Bayernu Monachium z FC Kopenhagą czy RC Lens z Arsenalem.