We Francji zachwyty nad Polakiem. "Kluczowy atut" w walce o awans w Lidze Mistrzów

RC Lens walczy o awans z grupy Ligi Mistrzów. Po czterech kolejkach jego sytuacja jest niezła, co prawda traci cztery punkty do prowadzącego Arsenalu, ale ma tyle samo punktów co drugie PSV. W ostatnich dwóch meczach musi postarać się o jak najlepsze wyniki. Pomóc ma w tym Przemysław Frankowski.

Przemysław Frankowski bryluje w Lidze Mistrzów. Wyjątkowa statystyka

Przed środowym meczem Lens z Arsenalem portal score.fr przeanalizował szanse wicemistrzów Francji. Przypomniano, że gdy obie drużyny spotkały się w październiku, zagrali oni bardzo dobrze i zwyciężyli 2:1. W tamtym meczu Frankowski zaliczył asystę i jeśli tym razem jego zespół ma powalczyć o korzystny wynik, znów potrzebne będą jego precyzyjne zagrania. "Jest punktem odniesienia dla zespołu w tym aspekcie" - czytamy.

Dobrą formę Polaka potwierdzają statystyki. Score.fc przypomina, że jest on drugim najlepszym zawodnikiem LM pod względem podań infiltrujących strefę przeciwnika. Do tej pory posłał ich aż 11, tyle samo co Ousmane Dembele (PSG), Phil Foden (Manchester City) oraz Chwicza Kwaracchelia (Napoli). Więcej, dokładnie 12, ma ich tylko Calvin Stengs z Feyenoordu. "Kluczowy atut" - podsumował portal.

Francuzi liczą na Przemysława Frankowskiego. "Nadzieja"

Dziennikarze podkreślili, że Polak musi zatrzeć nie najlepsze wrażenie po ostatnim meczu z PSV (0:1). "Nie był w stanie odegrać decydującej roli, ale jest nadzieja, że w środę pomoże swojej drużynie zdobyć bramkę i powtórzyć ten wyczyn (wygraną z Arsenalem - red.) na wyjeździe" - napisano.

Mecz Arsenal - Lens zostanie rozegrany w środę 29 listopada o godzinie 21:00. Wcześniej, bo o 18:45, rozpocznie się inne spotkanie tej grupy, pomiędzy Sevillą a PSV.