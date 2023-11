W tym tygodniu rozgrywana jest już piąta kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów, więc wkraczamy w decydującą fazę w kontekście awansu do 1/8 finału tych elitarnych rozgrywek. We wtorek tradycyjnie wieczorną rywalizację poprzedziły mecze Szachtara Donieck z Royal Antwerp oraz Lazio z Celtikiem.

Istotna była zwłaszcza konfrontacja w Hamburgu, gdzie swoje domowe mecze rozgrywa zespół z Donbasu. Szachtar przed tym spotkaniem miał na koncie sześć punktów - o trzy mniej od Barcelony oraz Porto, które swoją konfrontację rozpoczną o godz. 21:00. Natomiast faworytem drugiego starcia było Lazio, które w grupie E zajmowało drugie miejsce z siedmioma punktami. O jeden mniej od Atletico i jeden więcej od Feyenoordu, który wieczorem podejmie u siebie zespół z Madrytu.

Jeden gol zadecydował. Barcelona z nożem na gardle

Oba mecze nie porwały i nie przyniosły wielu bramek czy emocji. Było ich wręcz jak na lekarstwo, mimo że zaczęło się obiecująco, gdyż w 15. minucie prowadzenie w Hamburgu objął Szachtar. Świetne dośrodkowanie z rzutu wolnego z boku boiska posłał Oleksandr Zubkov, a precyzyjnym strzałem głową popisał się Mykola Matviienko.

Szachtar dominował w pierwszej połowie, oddając aż siedem strzałów. Po zmianie stron inicjatywę przejęli Belgowie, którzy debiutują w Lidze Mistrzów, lecz na razie jest to dla nich bolesne doświadczenie. Nie zdobyli nawet punktu. Dorobku nie poprawili również w tym starciu, które zakończyło się ostatecznym zwycięstwem 1:0 Szachtara. Tym samym ekipa z Doniecka ma na swoim koncie dziewięć punktów - tyle samo co Barcelona oraz Porto. Podopieczni Xaviego znajdują się pod presją, aby trzeci raz z rzędu nie odpaść z Ligi Mistrzów już w fazie grupowej.

Takim samym wynikiem zakończyło się drugie wtorkowe starcie rozgrywane o godz. 18:45. Lazio długo waliło głową w mur, oddając ponad 20 strzałów na bramkę strzeżoną przez Joe Harta. Byłego golkipera Manchesteru City udało się pokonać dopiero w samej końcówce. Dwukrotnie uczynił to Ciro Immobile - w 82. oraz 85. minucie, gdy wykorzystał dobre podanie Gustava Isaksena, ogrywając rywala w polu karnym. Trzy punkty bardzo zbliżają podopiecznych Maurizio Sarriego do wyjścia z grupy. Może stać się to już we wtorek, jeśli Atletico pokona Feyenoord. Natomiast w ostatnim meczu grupowym Lazio zmierzy się na wyjeździe właśnie z ekipą Cholo Simeone.