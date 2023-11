FC Barcelona - Porto. O której godzinie gra Lewandowski? Gdzie oglądać mecz Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

FC Barcelona notuje ostatnio słabszy okres. Jeśli już wygrywa, to są to wymęczone zwycięstwa albo po prostu straty punktów, jak w minioną niedzielę, kiedy to zremisowała 1:1 z Rayo Vallecano. Dodatkowo zawodzi najlepszy strzelec drużyny, Robert Lewandowski. Katalończycy mają problemy też w Lidze Mistrzów. Choć zaczęli świetnie, triumfując w pierwszych trzech spotkaniach, to później przydarzyła im się wpadka z Szachtarem Donieck (0:1). Tym samym wciąż nie mogą być pewni awansu do 1/8 finału, mimo że jest on na wyciągnięcie ręki. Już we wtorek 28 listopada staną przed szansą na jego przypieczętowanie.

Liga Mistrzów 2023. FC Barcelona - FC Porto. Gdzie oglądać mecz? O której gra dzisiaj Lewandowski?

W 5. kolejce Ligi Mistrzów Barcelona podejmie na własnym stadionie FC Porto. Dojdzie więc do spotkania na szczycie grupy H. Stawką będzie nie tylko awans, ale i prowadzenie w tabeli. Jak na razie górą jest zespół Xaviego Hernandeza. Ma dziewięć punktów na koncie po czterech meczach. Tyle samo ma jednak drugie Porto.

Trudno wskazać faworyta starcia, choć teoretycznie statystyki przemawiają za Barceloną. Dodatkowo w pierwszym spotkaniu tych drużyn to właśnie Katalończycy triumfowali 1:0 po golu Ferrana Torresa. Wówczas czerwoną kartkę zobaczył Gavi, który nie wspominał tego starcia najlepiej.

We wtorek na murawie zabraknie za to młodego Hiszpana, który doznał zerwania więzadła krzyżowego w kolanie, a jego absencja może potrwać około dziewięciu miesięcy. Na boisku pojawić się za to powinien Robert Lewandowski. On także nie ma najlepszych wspomnień z tym przeciwnikiem. W pierwszym meczu nabawił się urazu, który wyeliminował go z gry na miesiąc, a dodatkowo opuścił październikowe zgrupowanie kadry.

Mimo wszystko Polak będzie starał się przepędzić złe demony i pomóc drużynie w odniesieniu zwycięstwa. Jak na razie jego forma w Lidze Mistrzów jest daleka od oczekiwanej. Zdobył zaledwie jedną bramkę i tyle samo asyst.

Mecz FC Barcelony z FC Porto odbędzie się we wtorek 28 listopada. Pierwszy gwizdek na Estadio Olimpico zabrzmi o godzinie 21:00. Spotkanie będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 1. Transmisję będzie można również śledzić na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.