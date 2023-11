Hiszpanie wskazują sześć grzechów Barcelony. Jest też o Lewandowskim

Od dłuższego czasu gra FC Barcelony nie przekonuje. Piłkarze Xaviego Hernandeza na przemian wygrywają, remisują i przegrywają. Nawet gdy uda się wygrać mecz, to są to zwycięstwa wyszarpane ostatkiem sił. W sobotę wystarczyło ich tylko na wywalczenie remisu 1:1 w wyjazdowym spotkaniu z Rayo Vallecano. To była już piąta strata punktów przez Barcelonę w zaledwie 14 rozegranych kolejkach w tym sezonie La Liga.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeszcze 5 lat temu Michał Probierz nie chciał być selekcjonerem. „Młodzieżówka była, jak moje dziecko"

Czasu na reakcję nie ma dużo, bo już we wtorek FC Barcelona zagra u siebie z FC Porto w kluczowym meczu Ligi Mistrzów. W ostatnich dwóch sezonach mistrzowie Hiszpanii dwukrotnie odpadali z tych rozgrywek już na etapie fazy grupowej i nikt w stolicy Katalonii nie wyobraża sobie, żeby taki scenariusz miał się powtórzyć trzeci rok z rzędu. Wygrana z portugalską drużyną da pewny awans do 1/8 finału, ale ewentualna kolejna wpadka może sprawić, że będzie gorąco jeszcze w grupie H.

Przygotowania do tego spotkania FC Barcelona rozpoczęła już dzisiaj, więc z tej okazji kataloński dziennik "Sport" przygotował sześć działań, które musi podjąć zespół, żeby poprawić swoją grę. Uwzględniają one m.in. grę w obronie czy obsługiwanie Roberta Lewandowskiego w polu karnym.

Sześć działań FC Barcelony wg. "Sportu":

Zamknięcie drogi do bramki - w poprzednim sezonie w 14 kolejkach La Ligi Marc-Andre ter Stegen zanotował 11 czystych kont. W tym sezonie w 13 meczach było ich tylko sześć. Do tego zastępujący go w sobotę Inaki Pena także musiał wyjmować piłkę z siatki. Kontrola na początku meczu - rywale Barcelony pierwsi strzelali gola w sześciu z 14 spotkań. We wszystkich tych spotkaniach przeciwnicy strzelali bramki już w pierwszej połowie. Bardziej konkurencyjna gra na wyjazdach - do czasu przerwy na mundial w Katarze w zeszłym sezonie FC Barcelona wygrała sześć z siedmiu wyjazdowych spotkań. W tym sezonie już czterokrotnie remisowali w siedmiu spotkaniach. Oddanie linii pomocy w ręce Pedriego i Frenkiego de Jonga - obaj zawodnicy wrócili po kontuzjach i teraz mają prowadzić grę swojego zespołu w obliczu poważnej kontuzji Gaviego. Zdaniem "Sportu" kluczowa będzie rola Ilkaya Guendogana i Fermina Lopeza, którzy mają pomóc Hiszpanowi i Holendrowi. Bramki mają strzelać wszyscy - gazeta wyliczyła, że Joao Felix nie strzelił gola od września (12 spotkań z rzędu bez trafienia), podobnie Raphinha oraz Ferran Torres, który jest bez gola w lidze od września, chociaż po drodze strzelał w Lidze Mistrzów. Więcej piłek do Lewandowskiego - dziennik zauważył, że polski napastnik rok temu na tym etapie sezonu miał 13 bramek, a teraz tylko siedem. Chociaż był kontuzjowany, to nie otrzymuje zbyt wielu podań w pole karne. "Jeśli nie będzie uczestniczył w grze, to nie będzie mógł strzelić gola" - podsumowano.

Ile z tych punktów zostanie spełnionych? Na to odpowiedź poznamy już we wtorek 28 listopada o 21:00, gdy FC Barcelona podejmie FC Porto. Relacje z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.