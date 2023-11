Tak Lewandowskiego jeszcze nie nazwano. Jednoznaczne oceny po wpadce Barcelony

W poprzedniej kolejce La Liga Robert Lewandowski przerwał serię sześciu meczów bez strzelonego gola. Dwa trafienia z Deportivo Alaves zapewniły Barcelonie zwycięstwo, ale kibice i tak mieli dużo powodów do narzekania. Mecze Barcelony od dłuższego czasu są męczące dla oka.

Robert Lewandowski oceniony za remis Barcelony. Polak niczym wyspa

W sobotę 25 listopada Barcelona zremisowała z Rayo Vallecano 1:1. Reprezentant Polski nie strzelił gola, choć był tego bardzo blisko. Samobójcze trafienie Floriana Lejeune w 82. minucie prawdopodobnie trafiłoby na konto Lewandowskiego. Obrońca gospodarzy dosłownie w ostatniej chwili sięgnął piłki, do której zmierzał Polak, ale ostatecznie jest to kolejny mecz w tym sezonie, który napastnik kończy bez strzelonej bramki.

Hiszpańskie media wolą jednak skupiać się na kiepskiej grze całego zespołu. W ostatnich tygodniach coraz częściej mówi się o odpowiedzialności Xaviego za grę Barcelony. Niewykluczone, że wkrótce straci pracę. Głosy wzywające do takiego rozwiązania są coraz głośniejsze. Występ Roberta Lewandowskiego jest oceniany jako przeciętny, ale nie zrzuca się na niego całej odpowiedzialności za ten remis.

"Lewandowski był wyspą, do której nie trafiały żadne piłki" - pisze "Marca" i zwraca uwagę, że "w 82. minucie samobójczy strzał Lejeune po wrzutce Balde byłby bramką Lewandowskiego".

"Sport" pisze, że kapitan reprezentacji Polski przy bramce "był w odpowiednim miejscu i złożył się do strzału głową, co wymusiło gola samobójczego w trudnym meczu dla 'killera' Barcelony, który miał mało miejsca". - Wystawiono Polakowi ocenę "5".

Według "Mundo Deportivo" Lewandowski był ciągle spóźniony. "Do żadnej piłki nie docierał na czas, nawet tej przy golu na 1:1. Ale przynajmniej wciąż wzbudza strach, co wyjaśnia samobójczą bramkę Lejeune. Nie może być tak, że 'dziewiątka' taka jak Polak dostaje w meczu tylko dwie piłki, z których może zdobyć gola" - zauważono.

Lewandowski niczym traktor. "AS" krytykuje gracza Barcelony

Jedynie madrycki "AS" ma większe pretensje do polskiego napastnika, którego porównał do... traktora. "Rayo niczego nie musiało się bać, chyba że piłka trafiała do Lamine Yamala, jedynego zawodnika ofensywnego, który coś potrafił stworzyć. Lewandowski mógł tylko o tym pomarzyć, do gry wrócił w stylu Johna Deere'a. To solidny traktor, ale coraz trudniej znaleźć do niego części zamienne" - czytamy. "W każdym razie od napastnika wymaga się więcej" - pisze "AS" w podsumowaniu spotkania.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra już we wtorek 28 listopada. Zagra u siebie z FC Porto, z którym walczy o zajęcie pierwszego miejsca w grupie Ligi Mistrzów. Obecnie obie drużyny mają po dziewięć punktów.