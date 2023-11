Sensacyjne wieści ws. Manchesteru United. Zostaną wykluczeni z LM!?

Manchester United wykluczony z Ligi Mistrzów? To możliwe, ale jeszcze nie w tej edycji. Angielska drużyna w najbliższym czasie ma przejść poważne zmiany własnościowe. Rodzina Glazerów od roku próbuje sprzedać swoje udziały. Miała odrzucić gigantyczną ofertę katarskiego szejka Jassima bin Hamada Al-Thaniego, a przyjąć tę od brytyjskiej firmy Ineos, należącej do Jima Ratcliffe'a. Zdaniem "The Sun" już za kilka dni za 1,3 miliarda funtów ma ona przejąć 25 proc. udziałów. Może się to jednak wiązać z przykrymi konsekwencjami.

Nowy właściciel zaszkodzi Manchesterowi United? Mogą stracić Ligę Mistrzów

Wszystko przez przepisy UEFA. Zabraniają one udziału w tych samych europejskich rozgrywkach dwóm klubom, należącym do tego samego właściciela. A z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w kolejnym sezonie. Ineos posiada już bowiem udziały we francuskim OGC Nice, w którym na co dzień występuje Marcin Bułka. Ekipa ta jest absolutną rewelacją rozgrywek. Na ten moment po 12 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli i traci zaledwie punkt do prowadzącego PSG.

To, że Nicea zapewni sobie awans do Ligi Mistrzów, jest możliwe tym bardziej, że w kolejnej edycji tych rozgrywek zobaczymy nie 32, a 36 drużyn. Skorzystała na tym liga francuska, która zyska kolejnego przedstawiciela. Bezpośredni awans wywalczą trzy najlepsze ekipy z Ligue 1, a jedna zagra w eliminacjach. Ale w czym właściwie tkwi problem?

Nieoczekiwany problem Manchesteru United. Forma OGC Nice może mu mocno zaszkodzić

Chodzi o to, że w przypadku, gdy udział w Lidze Mistrzów zapewnią sobie dwa kluby należące do tego samego podmiotu, awans przysługiwać będzie tej, która zajęła wyższe miejsce w tabeli swojej ligi. W praktyce oznacza to, że zajęcie czwartego, a nawet trzeciego czy drugiego miejsca w Premier League (jeśli Nicea zdobyłaby mistrzostwo kraju) może Manchesterowi United nie wystarczyć (na razie jest szósty w tabeli). Mało tego, w takiej sytuacji zgodnie z przepisami UEFA Manchester nie mógłby zagrać nawet w Lidze Europy, a co najwyżej w Lidze Konferencji.

Jak dowiedział się "The Sun", gdyby doszło do opisanej sytuacji, Manchester United może uratować jedynie zmiana przepisów lub wyprzedanie udziałów w Nicei przez firmę Ineos. Podobny problem dotyczy też Manchesteru City. A to za sprawą Girony, która tak jak mistrz Anglii jest częścią City Football Group i na razie pozostaje liderem hiszpańskiej LaLiga.