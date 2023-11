Czarne chmury nad Xavim. Media twierdzą, że Barcelona już ma kandydata na nowego trenera

FC Barcelona gra nudny i przewidywalny futbol, choć na razie nie widać tego jeszcze po jej pozycji w ligowej tabeli. Do pierwszego miejsca traci ona zaledwie cztery punkty, źle nie jest też w Lidze Mistrzów, gdzie jest liderem grupy.

Xavi na wylocie? Barcelona już znalazła następcę

Ostatnio Barcelona wygrała z Deportivo Alaves, ale zwycięstwo 2:1 z jedną z najgorszych drużyn w La Liga, odniesione głównie dzięki indywidualnym umiejętnościom Roberta Lewandowskiego - strzelił dwa gole - mało kogo przekonało, że zbliża się koniec kiepskiego okresu. Z tego powodu niektórzy dziennikarze uważają, że już wkrótce Xavi przestanie być trenerem Barcelony. Doszło do tego, że Joan Laporta przekonywał, że szkoleniowiec ma pełne wsparcie klubu.

Według dziennikarzy prowadzących audycję BarCanaletes nie jest to prawda i Barcelona już zaczęła się rozglądać za następcą Xaviego. Ich zdaniem jednym z kandydatów do objęcia tej posady ma być Michel Sanchez. To trener Girony FC, rewelacji obecnego sezonu. Obecnie prowadzony przez niego klub jest liderem La Liga.

To ogromny sukces drużyny, którą zaczął prowadzić jeszcze w La Liga 2. Girona w sezonie 2021/22 przebrnęła przez baraże i wywalczyła awans. Następnie spokojnie się utrzymała w La Liga, zajmując miejsce w środku tabeli. Teraz notuje fantastyczny początek sezonu i po rozegraniu 13 spotkań ma na swoim koncie aż 11 zwycięstw! Do tej pory Girona przegrała tylko z Realem Madryt (0:3) w ósmej kolejce.

Wcześniej Michel Sanchez trenował jedynie Huescę i Rayo Vallecano. Objęcie takiego klubu jak Barcelona byłoby dla niego ogromnym awansem zawodowym i szansą na umocnienie swojej pozycji na rynku trenerskim.