Szatnia Bayernu zadała cios Lewandowskiemu. Już się nie kryją

Harry Kane nie potrzebował wiele czasu na zaaklimatyzowanie się w Bayernie Monachium. W 15 meczach strzelił aż 19 goli, do tego zaliczył siedem asyst. Przez to same nasuwają się porównania do Roberta Lewandowskiego, który również zdobył wiele bramek dla Bawarczyków.

Harry Kane robi świetne wrażenie w Bayernie Monachium. Lepsze niż Robert Lewandowski

Anglik i Polak są prześwietlani nie tylko pod kątem osiągnięć boiskowych, ale także zachowania wobec kolegów z zespołu. Niemiecka stacja Sport1.de przekazała, że jak na razie Kane robi świetne wrażenie w Monachium. "Docenia wielu kolegów z drużyny, nie jest egoistą. Poza boiskiem zawsze jest otwarty, sam szuka rozmowy i prowadzi swoich kolegów bez gwiazdorskich popisów" - czytamy na portalu sport1.de.

Co więcej, pod tym względem 30-latek przewyższa Lewandowskiego, który pod koniec pobytu "zamiast być pozytywnym, często narzekał na nieudane akcje na boisku". Najlepiej widać to po relacjach z Leroyem Sane, który "stworzył bardzo bliską i harmonijną więź z Kane’em". Wcześniej natomiast "był zirytowany coraz bardziej samolubnym zachowaniem Lewandowskiego, podobnie jak kilku innych kolegów z drużyny". W przypadku niemieckiego skrzydłowego przełożyło się to na znacznie lepszą postawę na boisku - w tym sezonie w 17 meczach strzelił dziewięć goli i zanotował pięć asyst.

Harry Kane ceniony w Bayernie Monachium. Ale jest pewien problem

Choć po transferze angielskiego napastnika atmosfera w szatni Bayernu ma być lepsza, to negatywnie mogły na nią wpłynąć niektóre wyniki. W Bundeslidze monachijczycy są na drugim miejscu, muszą gonić prowadzący Bayer Leverkusen. Nie tak dawno temu odpadli z Pucharu Niemiec po porażce z trzecioligowym Saarbrucken (1:2), a na inaugurację sezonu zostali rozbici przez RB Lipsk (0:3) w meczu o Superpuchar Niemiec. Dla Kane'a może to być szczególnie bolesne, gdyż przeniósł się do Monachium m.in dlatego, że z Tottenhamem nie zdobył żadnego trofeum.