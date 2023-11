Sensacja. Zlatan Ibrahimović o krok od wielkiego powrotu!

Zlatan Ibrahimović w trakcie kariery występował w wielu zespołach, ale tylko w jednym dwukrotnie. Zawodnikiem Milanu był w latach 2010-2012, a potem 2020-2023. Tam zakończył karierę, lecz wiele wskazuje na to, że wróci do klubu innej roli.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Zlatan Ibrahimović wraca do Milanu w nowej roli. "Specjalny konsultant"

Włoskie media kilka dni temu przekazały, że Szwed miałby odgrywać rolę łącznika pomiędzy pierwszą drużyną a zarządem, miałby też blisko współpracować z trenerem Stefano Piolim. - Jeśli Zlatan chciałby wrócić do Milanello (siedziba klubu - red.), to nie miałabym nic przeciwko temu. Przecież wiecie, jak bardzo go kocham - powiedział podekscytowany szkoleniowiec.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał włoski portal calciomercato.com. Wynika z nich, że Ibrahimović osiągnął porozumienie z Milanem i pozostało czekać na oficjalne potwierdzenie zawarcia umowy. "Milan i Zlatan razem po raz trzeci" - przekazano.

Źródło wyjaśniło, na czym będzie polegać rola 42-latka. "Nie chciał ograniczać się do zwykłej funkcji reprezentacyjnej, a wiele stanowisk było niedostępnych ze względu na brak menedżerskich kwalifikacji. (...) Będzie specjalnym doradcą, ściśle współpracującym z zespołem zarówno w Milanello, jak i podczas meczów wyjazdowych. Będzie miał ciągły, bezpośredni kontakt z menedżerami" - czytamy.

Kiedy Zlatan Ibrahimović oficjalnie wróci do Milanu?

Minie jeszcze trochę czasu nim zostaną dopełnione ostatnie formalności związane z powrotem Szweda. Na razie większość osób w klubie koncentruje się na ligowym meczu z Lecce (11 listopada). Po nim rozpocznie się przerwa reprezentacyjna i to będzie "idealny moment" na oficjalne ogłoszenie współpracy.

Podczas dwóch pobytów w Milanie Zlatan Ibrahimović łącznie rozegrał 163 mecze, w których strzelił 93 gole i zaliczył 35 asyst. W tym okresie zdobył dwa mistrzostwa oraz jeden Superpuchar Włoch.