Barcelona stawia krzyżyk na Lewandowskim. Robią wszystko, by przyspieszyć transfer

Robert Lewandowski od pewnego czasu gra poniżej oczekiwań i przestał strzelać gole. To spory problem dla FC Barcelony, która nie ma zawodnika mogącego go zastąpić. W związku z tym szefowie klubu mają inny plan, opisany przez "Sport". Dotyczy on rejestracji 18-letniego napastnika Vitora Roque, w zasadzie będącego piłkarzem katalońskiego klubu. Przy obecnych problemach Polaka sprowadzenie go wydaje się priorytetem.

