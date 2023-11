Przedziwne oceny Zielińskiego w Lidze Mistrzów. Oglądali inny mecz?

Piotr Zieliński nie zachwycił we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów. Jego Napoli zaledwie zremisowało z Unionem Berlin 1:1. Polak nie odegrał w tym meczu większej roli. Choć prezentował się poprawnie - oddał dwa strzały, w tym jeden celny i aż 90 proc. celnych podać - to brakowało konkretów w postaci tworzenia klarownych sytuacji. We włoskich mediach nie jednomyślności w ocenie poczynań reprezentanta Polski.

Włosi rozczarowani Zielińskim. Mocne oceny po remisie z Unionem. "Był cieniem"

Mimo wszystko przeważała narracja o pewnym niedosycie. - Mógł i powinien zrobić więcej. Spodziewaliśmy się jego lepszej gry w pierwszej połowie, kiedy Napoli znajdowało się w ciągłej ofensywie. Spodziewaliśmy się poprawy w drugiej połowie, kiedy zespoły się rozciągnęły grę, a po obu stronach dochodziło do wielu sytuacji podbramkowych. Nic z tego nie zobaczyliśmy - podsumował portal tuttomercatoweb.com i wystawił mu ocenę 5 - najgorszą w całym zespole Napoli.

W podobnym tonie wyrażał się włoski Eurosport. - W pierwszej połowie meczu był cieniem na tle kolegów z drużyny. W drugiej połowie starał się zająć centralne miejsce, ale po doskonałym początku odczuł wyraźne zmęczenie. Być może zasłużył na zmianę przed 91. minutą - ocenił, przyznając notę 5,5.- Przy normalnym biegu zdarzeń powinien stworzyć więcej ciekawych sytuacji na połowie Unionu Berlin. W drugiej połowie nie udało mu się wrócić na dobry poziom - dobitnie podsumowało tuttonapoli.net i wystawiło taką samą ocenę.

Nie wszyscy krytykują Zielińskiego. Oglądali ten sam mecz? "Ożywiał akcje"

Na 5,5 zdecydował się także portal Sportmediaset.it. - W fazie początkowej trochę się chował, po czym nagle pojawiał się między liniami, dając się odnaleźć kolegom z drużyny i szukając dwójkowych wymian. Włączał się jednak tylko sporadycznie - podsumował. Pół stopnia więcej (6) dało Calcionapoli24, ale dopatrzyło się kilku pozytywów. - Jego interwencje między liniami ekipy z Berlina były fundamentalne, na przykład w 16. minucie, wywalczył rzut rożny. Ożywiał konstruowanie akcji niespodziewanymi wybuchami, wyskakując zza Raspadoriego. Dwie stworzone okazje od razu w drugiej połowie, a potem przerwa - czytamy.

Na tym tle aż dziwnie wyglądają noty innych portali. Flashscore wystawił Zielińskiemu notę 7,8 a Whoscored.com 7,18. Z kolei telewizja Sky Sports - 6,5. Były to jedne z lepszych ocen w całej drużynie. Redakcje te nie podzieliły się jednak żadnym uzasadnieniem.