Grabara dzisiaj nie zaśnie! Absolutna sensacja w Lidze Mistrzów. Siedem goli

Była 69. minuta - Bruno Fernandes właśnie wykorzystał rzut karny i grający w dziesiątkę Manchester United prowadził na wyjeździe z FC Kopenhagą 3:2! Duńczycy w tej części dotychczas grali bardzo słabo i wydawało się, że nie będą w stanie nawet zdobyć punktu. Pokazali jednak wielki charakter i potrafili się podnieść. Najpierw w 83. minucie Rasmus Falk dośrodkował tuż zza pola karnego, a na czwartym metrze Diogo Dalota uprzedził Lukas Lerager i wyrównał. Cztery minuty później stadion w Kopenhadze oszalał z radości, bo 17-letni Roony Bardghji zdobył zwycięską bramkę!

Rollercoaster w pierwszej połowie. Cztery gole i czerwona kartka

Jakikolwiek plan Duńczyków na środowy mecz legł w gruzach po zaledwie 120 sekundach. Aaron Wan-Bissaka, obrońca gości na prawym skrzydle, w piękny, zaskakujący sposób, między obrońcami, podał w pole karne do Scotta McTominay'a. Ten blisko końcowej linii dograł wzdłuż linii bramkowej do Rasmusa Hojlunda, który z metra tylko dostawił nogę do pustej bramki.

W 28. minucie Duńczycy byli już wydawało się na deskach. W środku pola po prostej stracie gospodarzy, piłkę przejął Bruno Fernandes i Manchester United rozegrał świetną kontrę. Alejandro Garnacho wbiegł w pole karne, strzelił z trzynastu metrów, Kamil Grabara odbił piłkę, ale na drugim metrze stał Hojlund i zdobył gola!

Dla byłego napastnika Atalanty to już piąta bramka w tym sezonie w Lidze Mistrzów i wraz z Alvaro Moratą (Atletico Madryt) prowadzi wśród najskuteczniejszych w rozgrywkach.

Chwilę później Kamil Grabara uratował swój zespół przed stratą trzeciego gola. I to dwa razy! Najpierw efektowną paradą wybił piłkę na rzut rożny po mocnym strzale z trzynastu metrów Hojlunda, a po kilkudziesięciu sekundach obronił strzał głową Maguire'a.

Jak się potem okazało, były to bardzo ważne obrony Polaka. Świetną sytuację Anglików skomplikował Marcus Rashford. Po brutalnym wejściu w Eliasa Jelerta, dostał bowiem w 42. minucie czerwoną kartkę.

Gospodarze błyskawicznie to wykorzystali. Po 180 sekundach po dośrodkowaniu z prawej strony, w polu karnym piłkę świetnie zgrał Diogo Goncalves, a Mohamed Elyounoussi dostawił nogę na ósmym metrze.

W dziewiątej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy (było ich aż 13, bo najpierw kibic wtargnął na murawę, a potem ktoś miał problemy zdrowotne na trybunach) Maguire zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Jedenastkę pewnie wykorzystał Diogo Goncalves, który zmylił Onanę i strzelił w przeciwny róg, w który rzucił się bramkarz.

- Dziwi mnie postawa gospodarzy, bo są bierni, oddali piłkę. Powinni atakować, bo potem może im zabraknąć czasu na zdobycie zwycięskiego gola. Kopenhaga nie zrobiła w pierwszych 10 minutach nic, by wygrać - mówili na początku drugiej części komentatorzy Polsatu Sport.

Taka postawa Duńczyków szybko się zemściła. W 69. minucie Diks zagrał ręką w polu karnym, a karnego pewnie wykorzystał Bruno Fernandes. Strzelił mocno, w okienko, w przeciwny róg, w który rzucił się Grabara.

Gospodarze potrafili się jednak podnieść, o czym napisaliśmy już wyżej.

Po tej wygranej Duńczycy awansowali na drugie miejsce w tabeli. Mają cztery punkty, tyle samo co Galatasaray i jeden więcej od ostatniego - Manchesteru United. Prowadzi Bayern Monachium z kompletem 12 punktów.

W następnej kolejce, 29 listopada Galatasaray podejmie Manchester United, a Bayern Monachium zagra przed własną publicznością z FC Kopenhagą.

FC Kopenhaga - Manchester United 4:3 (2:2)

Bramki: Elyounoussi (45.), Goncalves (45.+9. rzut karny), Lerager (86.), Bardghji (87.) - Hojlund dwie (2., 28.), Bruno Fernandes (69. rzut karny).

Elyounoussi (45.), Goncalves (45.+9. rzut karny), Lerager (86.), Bardghji (87.) - Hojlund dwie (2., 28.), Bruno Fernandes (69. rzut karny). FC Kopenhaga: Grabara - Ankersen (70. Sorensen), Vavro Ż (78. Boilesen), Diks, Jelert - Lerager, Falk, Goncalves (70. Oskarsson) - Elyounoussi (63. Bardghji), Claesson, Achouri (78. J. Larsson).

Grabara - Ankersen (70. Sorensen), Vavro (78. Boilesen), Diks, Jelert - Lerager, Falk, Goncalves (70. Oskarsson) - Elyounoussi (63. Bardghji), Claesson, Achouri (78. J. Larsson). Manchester United: Onana - Wan-Bissaka, Maguire Ż, Evans (15. Varane), Dalot - Eriksen (46. Amrabat), McTominay - Rashford CZ, Fernandes, Garnacho - Hojlund (84. Mount).

