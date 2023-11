Napoli w szoku! Kilkadziesiąt sekund odmieniło losy meczu

Może Napoli nie gra tak ładnie, jak za kadencji Luciano Spallettiego, ale to wcale nie oznacza, że pod wodzą Rudiego Garcii gra źle. I było to już widać od pierwszego gwizdka. W 15. minucie Piotr Zieliński miał dobrą okazję do strzelenia gola, ale refleksem popisał się bramkarz Unionu Berlin. Frederik Roennow musiał wyciągać piłkę z siatki chwilę później, gdy Giovanni Di Lorenzo zgrał piłkę głową do Zambo Anguissy, a ten z bliska trafił do siatki.

Sędzia jednak obejrzał powtórkę tej akcji na monitorze i słusznie uznał, że kapitan Napoli przekroczył przepisy, gdy walczył o pozycję, przed podaniem do Anguissy. Ale Napoli się nie załamało. Wręcz przeciwnie. Podwyższyło tempo i tuż przed końcem pierwszej połowy objęło prowadzenie. Mario Rui zagrał wzdłuż bramki, a Matteo Politano - nieco przypadkowo - zmienił tor lotu piłki i oszukał bramkarza.

I tu warto otworzyć nawias, bo dla skrzydłowego Napoli była to już szósta bramka w tym sezonie, ale pierwsza w Lidze Mistrzów. Union miał świetną okazję do wyrównania, jednak Josip Juranović, były piłkarz Legii, trafił z rzutu wolnego w słupek. To był drugi słupek w tym meczu, bo wcześniej aluminium obił Natan, któremu podawał Zieliński.

A co się działo po przerwie?

Druga połowa dopiero co się rozpoczęła, a goście wyrównali. W 49. minucie Zieliński po strzale na bramkę Unionu wywalczył rzut rożny dla Napoli. Po chwili z narożnika Polak znów dostał piłkę, którą dośrodkował w pole karne. Do wybitej przez obrońcę futbolówki dopadł jeden z piłkarzy mistrza Włoch, ale jego strzał został zablokowany. Wtedy goście przeszli do błyskawicznego kontrataku. Wystarczyły dwa podania. Sheraldo Becker przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i mocnym strzałem zakończył kontratak, ale wtedy jeszcze ładną paradą popisał się Alex Meret. Bramkarz Napoli nie miał jednak nic do powiedzenia przy dobitce Davida Fofany. Cała sytuacja trwała niecałą minutę.

Więcej bramek w tym spotkaniu nie obejrzeliśmy, chociaż obie strony atakowały. Po 90 minutach Napoli miało na koncie 25 strzałów, ale tylko cztery celne. Union zanotował 15 strzałów, w tym dziewięć niecelnych. Dla zespołu Ursa Fishera najważniejszy fakt jest taki, że Union przerwał serię 10 porażek z rzędu.

Z perspektywy polskiego kibica warto odnotować dobry występ Piotra Zielińskiego, który zszedł z boiska w samej końcówce. Pomocnik zanotował 64 podania z czego aż 58 celnych (94 procent skuteczności). Ale trzeba podkreślić aż pięć tzw. podań kluczowych. W dodatku Zieliński wygrał wszystkie trzy pojedynki.

Real zmierzy się z Bragą w środę o godz. 21:00.

Tabela grupy C:

Real Madryt - 3 mecze, 9 punktów Napoli - 4 mecze, 7 punktów Braga - 3 mecze, 3 pkt, Union Berlin - 4 mecze, 1 pkt

W następnej kolejce Real podejmie Napoli, zaś Union zmierzy się w Berlinie z Bragą.