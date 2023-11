Dantejskie sceny przed Ligą Mistrzów. Apel do całej Europy [WIDEO]

Przed meczem Ligi Mistrzów pomiędzy Napoli a Unionem Berlin doszło do ulicznych starć niemieckich chuliganów z policją. 11 osób zostało zatrzymanych. To kolejny w ostatnim czasie taki incydent we Włoszech, w związku z czym przedstawiciele tamtejszych władz oczekują reakcji. - Uważam, że nadszedł czas na koordynację przepisów - powiedział radny ds. bezpieczeństwa gminy Neapol w rozmowie z portalem calciomercato.it.

