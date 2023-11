Tragedia w Lidze Mistrzów. Kibic spadł z trybuny na beton [WIDEO]

We wtorkowym meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Crveną Zvezdą Belgrad a RB Lipsk doszło do wielkiej tragedii. Jeden z kibiców gospodarzy spadł z trybuny i uderzył głową o beton. Natychmiast interweniowały służby medyczne obecne na stadionie. Mężczyznę odwieziono do szpitala, gdzie wciąż przebywa. Jego stan jest ciężki. Okoliczności wypadku bada prokuratura.

3 https://twitter.com/Pluton45873221/status/1722005905355489319 Otwórz galerię Na Gazeta.pl