Pepe zadziwił. Wielki wyczyn w Lidze Mistrzów. Przeszedł do historii

FC Porto trafiło do grupy H Ligi Mistrzów, w której rywalizuje o awans z FC Barceloną, Szachtarem Donieck oraz Royal Antwerpią. Zespół prowadzony przez Sergio Conceicao jest teraz na dobrej drodze do tego, by awansować do fazy pucharowej, bo ma dziewięć punktów po czterech meczach. W ostatnim spotkaniu Porto pokonało 2:0 Antwerpię po golach Evanilsona i Pepe. W lidze portugalskiej Porto zajmuje trzecie miejsce z 22 punktami i traci sześć do prowadzącego Sportingu CP. Kapitan zespołu trenera Conceicao ostatnio zapisał się w historii Ligi Mistrzów.

Historyczny wynik Pepe. Nikt nie strzelił gola w Lidze Mistrzów w takim wieku

Trafienie Pepe w 91. minucie starcia z mistrzem Belgii przeszło do historii. Oficjalny profil Ligi Mistrzów na platformie X (dawniej Twitter) podał, że Portugalczyk został we wtorek najstarszym strzelcem gola w historii rozgrywek. Defensor Porto miał wówczas 40 lat i 254 dni. Tym samym pobił rekord ustanowiony w trakcie sezonu 14/15. Wtedy AS Roma zremisowała 1:1 z CSKA Moskwa w fazie grupowej, a jedynego gola dla rzymian strzelił Francesco Totti. Włoch miał wtedy 38 lat i 59 dni.

A kto znajduje się w czołówce najstarszych strzelców Ligi Mistrzów, po Pepe i Tottim? Oficjalna strona Ligi Mistrzów podaje, że w tym gronie jest Ryan Giggs, który strzelił gola dla Manchesteru United w meczu z Benfiką (1:1) w sezonie 11/12, gdy miał 37 lat i 290 dni. W czołowej piątce jest też Filippo Inzaghi (gol dla Milanu w meczu z Realem Madryt [2:2], sezon 10/11, 37 lat i 87 dni) oraz Javier Zanetti (gol dla Interu w starciu z Tottenhamem [4:3], sezon 10/11, 37 lat i 72 dni).

Pepe jest piłkarzem Porto od stycznia 2019 roku, dla którego wcześniej grał w latach 2004-2007. W tym czasie zagrał ponad 260 meczów, w których strzelił 15 goli i zanotował 10 asyst. Poza tym reprezentował w swojej karierze Maritimo (2002-2004), Real Madryt (2007-2017) i Besiktas (2017-2018). Łącznie wygrał 31 trofeów w klubowej karierze, w tym aż 15 z Porto oraz trzy Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Dodatkowo ma ponad 130 meczów w reprezentacji Portugalii, z którą zdobył mistrzostwo Europy w 2016 roku.

Porto zagra w decydujących meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów z Barceloną (28.11) i Szachtarem Donieck (13.12).