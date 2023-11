Burza w Hiszpanii po kompromitacji Barcelony. "Jest jak ten nastolatek"

FC Barcelona nie jest jeszcze pewna awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Zespół, którego trenerem jest Xavi Hernandez, przegrał 0:1 na wyjeździe z Szachtarem Donieck po golu Danyło Sikana. To oznacza, że Barcelona ma dziewięć punktów po czterech kolejkach (tyle samo, co FC Porto) i musi walczyć o awans najpewniej do ostatniej kolejki. To może nie napawać optymizmem. Dodatkowo Barcelona zajmuje trzecie miejsce w lidze hiszpańskiej z 27 punktami, a przed nią jest Girona oraz Real Madryt. Niedawno od zatrudnienia Xaviego w Barcelonie minęły dwa lata, a hiszpańskie media mają do niego pewne uwagi.

Hiszpańskie media krytykują Xaviego. "Jest jak ten nastolatek"

Do tej pory Barcelona zagrała 20 meczów w Lidze Mistrzów pod wodzą Xaviego i wygrała tylko siedem z nich. Trener mistrzów Hiszpanii uważał, że spotkanie z Szachtarem było jednym z najgorszych za jego kadencji. Portal relevo.com zwrócił uwagę na pewien aspekt w pracy Xaviego, który jest widoczny od objęcia przez niego Barcelony po Ronaldzie Koemanie. "Xavi przychodził z pewną obietnicą w formie przepowiedni, która mówiła, że sprowadzając utalentowanego wychowanka Guardioli, Barcelona nawiąże do przeszłości" - rozpoczął hiszpański dziennikarz Albert Blaya.

"Po dwóch latach wydaje się, że żadna z jego koncepcji nie utkwiła w umysłach zawodników. Xavi mówi pewne rzeczy, a drużyna robi inne. Jego koncepcje były balsamem dla kibiców. Coś niczym powrót do domu po całodniowym spaniu w obskurnym motelu. Barcelona teraz osiadła w państwie niepamiętnym" - pisze relevo.com. Portal przypomina też wypowiedzi Gundogana po El Clasico, a także uważa, że brakuje konkretnych rozwiązań przy złożonych problemach.

"Drużyna Barcelony jest jak ten nastolatek, który waha się w dniu egzaminu końcowego, gdy wszystko wskazuje na to, że dawno powinien go zdać. Zespół ma za sobą dwa najgorsze mecze w sezonie. Zostali pokonani przez pressing i agresję Realu Sociedad, a także przez waleczny i pozbawiony opieki Szachtar" - wylicza Blaya. Poza spotkaniami z Antwerpią i Betisem Barcelona nie była w stanie wygrać żadnego meczu w tym sezonie więcej niż jedną bramką.

Xavi poprowadził Barcelonę w 106 meczach we wszystkich rozgrywkach i wygrał 67 z nich, notując średnią 2,07 pkt na spotkanie. Przed listopadową przerwą na zgrupowania reprezentacji Barcelona zagra jeszcze z Deportivo Alaves. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 12 listopada o godz. 16:15. Relacje tekstowe na żywo z meczów Barcelony z udziałem Roberta Lewandowskiego w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.