"Kibice są wściekli". Brutalne noty po blamażu FC Barcelony w Lidze Mistrzów

Robert Lewandowski nie zdołał uratować FC Barcelony, która przegrała we wtorkowym starciu Ligi Mistrzów z Szachtarem Donieck 0:1. Był to kolejny słaby występ w wykonaniu naszego napastnika, który nie trafił do siatki już w sześciu spotkaniach z rzędu. Nie dość, że oberwało mu się ze strony hiszpańskich mediów, to sporą krytyką obrzucili go również kibice. Wystawili mu notę, która była jedną z najgorszych w drużynie.

Fot. Matthias Schrader / AP Photo