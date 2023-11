Fatalne wieści po meczu FC Barcelony. Xavi ma nowy problem

Nie są to najlepsze dni dla FC Barcelony. Najpierw bolesna porażka z Realem Madryt (1:2), następnie bardzo słaby mecz z Realem Sociedad (1:0), który rozstrzygnęła dopiero w doliczonym czasie gry, a teraz wpadka na Volksparkstadion. To wcale nie koniec problemów mistrza Hiszpanii, ponieważ najprawdopodobniej kolejny piłkarz wypadł z gry.

Kolejny gwiazdor FC Barcelony kontuzjowany. "Kulał, nie mogąc przyspieszyć"

Wtorkowa konfrontacja z mistrzem Ukrainy kompletnie nie potoczyła się po myśli piłkarzy Xaviego. Trafienie Danyło Sikana z 40 minuty okazało się jedyne i mimo późniejszych FC Barcelona nie była w stanie doprowadzić do wyrównania. Tuż po zakończeniu starcia ogromnego rozczarowania nie krył szkoleniowiec zespołu.

Ostatnie występy jego drużyny z pewnością budzą powody do niepokoju. Forma sportowa to jednak niejedyny kłopot szkoleniowca, ponieważ coraz więcej piłkarzy narzeka na problemy ze zdrowiem. I choć do gry po dłuższej nieobecności wrócił ostatnio Pedri, to wciąż kontuzjowani są zarówno Sergi Roberto, jak i Frenkie de Jong. Hiszpańskie media m.in. "Mundo Deportivo" czy "Sport" przekazały we wtorek wieczorem, że po zakończeniu spotkania na ból narzeka również Roland Araujo.

Reprezentant Urugwaju rozegrał pełne 90 minut, ale w końcówce meczu miał poczuć dyskomfort w mięśniu przywodziciela lewej nogi. "Kulał, nie mógł przyspieszyć, kilka razy dotknął dłonią bolącego miejsca. Desperacko szedł jednak do przodu, szukając cudu w postaci bramki. Finalnie zabrakło mu szczęścia w przeciwieństwie do ostatniego starcia z Realem Sociedad" - napisał "Sport". Obrońca ma w środę przejść szczegółowe badania, po których zostanie postawiona diagnoza. Prasa uważa jednak, że jest to tylko przeciążenie.

Podobnie fatalnie jak cały zespół spisał się we wtorek również Robert Lewandowski. Napastnik nie trafił do siatki w szóstym meczu z rzędu, a media zaczęły już pisać o kryzysie. Sam piłkarz nie uciekał od kamer i zdradził główny powód porażki. - Mamy nad czym pracować i mam nadzieję, że od niedzieli poprawimy naszą grę - podsumował.