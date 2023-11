Podszedł do Haalanda w przerwie meczu. "Żałosne, żenujące" [WIDEO]

Manchester City zapewnił sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów na dwie kolejki przed końcem grupy. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę pokonał 3:0 Young Boys na Etihad Stadium po dublecie Erlinga Haalanda oraz trafieniu Phila Fodena. Jednocześnie mistrzowie Anglii przedłużyli dwie serie: nie przegrali żadnego z 17 ostatnich spotkań w Lidze Mistrzów i mają 27 kolejnych meczów bez porażki na własnym stadionie, licząc wszystkie rozgrywki. Poza Man City awans do 1/8 LM ma też RB Lipsk, czyli kolejny zespół z grupy G.

Nietypowa prośba do Haalanda. Rywal poprosił o koszulkę w przerwie. "Żałosne"

Dublet Haalanda w starciu z zespołem ze Szwajcarii oznacza, że ma już 39 trafień w 34 meczach Ligi Mistrzów. W tym sezonie ma już cztery gole, a w klasyfikacji strzelców ustępuje jedynie Alvaro Moracie z Atletico Madryt, który trafił pięciokrotnie. Jednocześnie może pochwalić się świetną serią, bo w pięciu ostatnich meczach, licząc rozgrywki Premier League i Ligi Mistrzów, zdobył aż siedem bramek. Łącznie ma już piętnaście goli i trzy asysty w sezonie 23/24. Dodatkowo w meczu z Young Boys spełnił obietnicę daną Didierowi Drogbie podczas gali Złotej Piłki i wykonał jego celebrację po jednym z trafień.

Po pierwszej połowie Manchester City wygrywał 2:0 z Young Boys. Po gwizdku kończącym tę połowę do Haalanda podszedł Mohamed Ali Camara, defensor mistrza Szwajcarii, który poprosił Norwega o koszulkę. Ten postanowił spełnić jego prośbę, a potem udał się do szatni na przerwę. Nagranie szybko staje się viralem w mediach społecznościowych, ale w komentarzach internauci raczej krytykują to zachowanie defensora z Gwinei. "To żałosne", "żenujące", "gdybym był trenerem, on nie wyszedłby na drugą połowę", "niedobrze mi się robi" - czytamy we wpisach pod wrzuconym nagraniem.

W pozostałych meczach fazy grupowej Manchester City zagra z RB Lipsk (28.11) i Crveną Zvezdą (13.12). Mecz z Young Boys był 70. spotkaniem dla Haalanda w barwach klubu z Etihad Stadium. I Norweg może się pochwalić znakomitymi statystykami, bo ma 67 goli i 12 asyst.

Warto dodać, że zawodnikiem Young Boys jest Łukasz Łakomy, który trafił latem tego roku za 1,4 mln euro z Zagłębia Lubin. Do tej pory zagrał dziewięć meczów, w których strzelił jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Nie zagrał jednak ani minuty w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a ostatnie spotkanie z Manchesterem City opuścił z powodu urazu.