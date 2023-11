Tak Niemcy piszą o Lewandowskim. "Horror Polaka". Znaleźli wstydliwy fakt

FC Barcelona wciąż nie może być pewna awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza przegrał 0:1 z Szachtarem Donieck po golu Danyło Sikana i ma dziewięć punktów po czterech meczach, czyli tyle samo, co FC Porto. Nie byto to najlepsze spotkanie w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, co wypunktowały hiszpańskie media. "Niestrudzona praca, która nie doczekała się nagrody, ponieważ nie dotarła do niego ani jedna dobra piłka. Nie wynikało to z jego chęci" - czytamy w notach. W najbliższych starciach z Porto i Antwerpią zatem wszystko jest możliwe.

Niemcy zauważają słabą serię Lewandowskiego. Horror. Tak źle nie było od dawna

Ze względu na uraz odniesiony w starciu z Porto (1:0) Lewandowski opuścił łącznie trzy mecze Barcelony we wszystkich rozgrywkach. Od powrotu do gry Polak nie strzelił gola w żadnym spotkaniu, a licząc mecz z Porto, gdzie zszedł w 34. minucie, liczba meczów bez gola wzrasta do sześciu. Tak źle nie było od dawna. Lewandowski nie strzelił gola przeciwko Porto (1:0), Szachtarowi (0:1), Mallorce (2:2), Sevilli (1:0), Realowi Madryt (1:2) i Realowi Sociedad (1:0). To dosyć niepokojąca seria, co szybko zauważono w niemieckich mediach.

Portal sport1.de, powołując się na dane Opta Jose, zauważa, że ostatni raz tak zła seria Lewandowskiego miała miejsce jeszcze za czasów Borussii Dortmund. Wtedy Polak nie strzelił gola w dziesięciu kolejnych meczach BVB we wszystkich rozgrywkach, które zostały rozegrane od grudnia 2010 do lutego 2011 roku. Wówczas Lewandowski nie strzelił Sevilli (2:2), Werderowi Brema (2:0), Eintrachtowi Frankfurt (0:1), Bayerowi Leverkusen (3:1), VfB Stuttgart (1:1), Wolfsburgowi (3:0), Schalke 04 (0:0), FC Kaiserslautern (1:1), Sankt Pauli (1:1) i Bayernowi Monachium (2:0).

"To horror Lewandowskiego i jego najgorszy kryzys bramkowy od sezonu 10/11" - pisze sport1.de. Do tej pory Lewandowski zagrał trzynaście meczów w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił sześć goli i zanotował cztery asysty. Żaden inny zawodnik Barcelony nie ma lepszego wyniku strzeleckiego od kapitana reprezentacji Polski.

Przed kolejną przerwą na mecze reprezentacji Lewandowski i spółka zagra jeszcze w lidze hiszpańskiej przeciwko Deportivo Alaves. Ten mecz odbędzie się w niedzielę 12 listopada o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów Barcelony w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.