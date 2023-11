Wymowne słowa hiszpańskiego komentatora podczas meczu Barcelony

We wtorek o 18:45 FC Barcelona zmierzyła się z Szachtarem Donieck w czwartej kolejce Ligi Mistrzów. Faworytem tego meczu była ekipa Xaviego, która bardzo jednak zawiodła. Przez cały mecz oddała zaledwie jeden celny strzał i finalnie przegrała 0:1 po golu Danylo Sikana w pierwszej połowie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Spowiedź" byłego trenera Legii. "Wynikowo nie powalało na kolana"

Eksperci punktują FC Barcelonę

Po meczu Xavi był wyraźnie rozczarowany postawą zespołu. - Musimy zacząć lepiej atakować i poprawić się w obronie. Drobne błędy dają nam się we znaki. To krok wstecz - grzmiał na konferencji prasowej. Grę FC Barcelony skrytykowali także dziennikarze i eksperci. Pedro Martin przytoczył statystykę, która pokazuje regres drużyny właśnie w ataku. "Trzej najlepsi strzelcy FC Barcelony w całym 2023 roku ledwo zdobyli 38 bramek: 21 Lewandowski, 10 Raphinha, 7 Ferran Torres. Jak daleko jest do roku 2015, kiedy ofensywna trójka Barcelony strzeliła 137 goli: 48 Messi, 48 Suarez, 41 Neymar" - napisał na Twitterze.

W dwóch poprzednich sezonach FC Barcelona nie wyszła z grupy Ligi Mistrzów. Mecz z Szachtarem po raz kolejny pokazał, że zespół z Katalonii nie radzi sobie najlepiej w tych rozgrywkach. Komentujący to starcie w hiszpańskiej telewizji Josep Maria Minguella zasugerował, że posada Xaviego może być z tego powodu zagrożona. - Dzięki Bogu, Laporta został w Barcelonie i nie może podejmować od razu decyzji pod wpływem emocji - stwierdził na antenie.

Po czterech kolejkach FC Barcelona pozostaje liderem grupy Ligi Mistrzów i ma dziewięć punktów na koncie, tyle samo co drugie FC Porto. Zajmujący trzecie miejsce Szachtar ma sześć punktów. Kolejny mecz zespół Xaviego rozegra w niedzielę o 16:15. Wówczas zagra z Alaves w 13. kolejce La Ligi. W tych rozgrywkach FC Barcelona jest trzecia z dorobkiem 27 punktów.