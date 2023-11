Co to był za mecz! Trzy gole w hicie LM. Dzieje się w "grupie śmierci"

Dla Milanu wtorkowy hit Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain był meczem ostatniej szansy. Drużyna Stefano Piolego musiała skutecznie zrewanżować się paryżanom za porażkę 0:3 na wyjeździe, by zachować jeszcze szanse na wyjście z grupy. Do tego z kolei potrzebne były pierwsze gole, bo Milan w trzech pierwszych meczach, choć zdobył dwa punkty, to nie strzelił ani jednego gola.

Znakomite widowisko w Mediolanie. AC Milan zaskoczył Paris Saint-Germain

Od pierwszych minut na San Siro rozgrywane było świetne widowisko piłkarskie. Pierwsze groźniejsze sytuacje stwarzali sobie gospodarze, aczkolwiek akurat ich pierwszy celny strzał, autorstwa Rafaela Leao był bardzo łatwy do złapania dla Gianluigiego Donnarummy, którego kibice Milanu obrzucali fałszywymi banknotami z napisem "mercenario" (najemnik, sprzedawczyk). Chwilę później znacznie lepszą sytuację miał Ruben Loftus-Cheek, który jednak z około dziesięciu metrów fatalnie spudłował.

Pierwsza groźna okazja dla PSG to zbyt lekkie uderzenie Kyliana Mbappe, z którym poradził sobie Mike Maignan. W 9. minucie paryżanie jednak wyszli na prowadzenie za sprawą rzutu rożnego. Po dobrym dośrodkowaniu Vitinhi i zgraniu głową Marquinhosa do siatki z bliska trafił Milan Skriniar, były piłkarz Interu.

Milan tym straconym golem się jednak wcale nie załamał. Już w kolejnej akcji znakomitą szansę na wyrównanie miał Yunus Musah, ale uderzył prosto w ręce Donnarummy. W 12. minucie z kolei był już remis 1:1, gdy po szybkim ataku gospodarzy Donnarumma obronił mocny, płaski strzał Theo Hernandeza, a skuteczną dobitką i to przewrotką popisał się Rafael Leao. To był dopiero pierwszy gol Milanu w tej edycji Ligi Mistrzów.

W kolejnych minutach okazji pod obiema bramkami nie brakowało, a piłka bardzo szybko przemieszczała się od jednego do drugiego pola karnego. Ze strony Paris Saint-Germain dwa pojedynki z Maignanem przegrał Kylian Mbappe, niecelnie z ostrego kąta uderzał Achraf Hakimi, a gdy na strzał zza pola karnego zdecydował się Ousmane Dembele, to piłka obiła poprzeczkę bramki gospodarzy.

Pod bramką Donnarummy też działo się sporo, ale w niezłych sytuacjach niecelnie uderzali Olivier Giroud, Rafael Leao oraz Christian Pulisic, a gdy celnie uderzył z rzutu wolnego Fikayo Tomori, to włoski bramkarz PSG popisał się dobrą interwencją.

Do przerwy było więc 1:1 w Mediolanie, ale tuż po zmianie stron to gospodarze wyszli na prowadzenie. W 50. minucie po dośrodkowaniu Theo Hernandeza wspaniałym strzałem głową popisał się Olivier Giroud, który w efektowny sposób wygrał pojedynek powietrzny z Marquinhosem.

Od tego momentu Milan znakomicie stanął w defensywie i przez długi czas nie pozwalał na zbyt wiele paryżanom. Za to sami gospodarze byli groźniejsi od swojego rywala, choć ogólnie na murawie San Siro działo się mniej niż przed przerwą. Dwa razy PSG uratował Gianluigi Donnarumma, który obronił najpierw strzał z rzutu wolnego Theo Hernandeza, a już w końcówce techniczne uderzenie Noaha Okafora.

PSG dopiero w 89. minucie poważniej zagroziło bramce Mike'a Maignana. Po indywidualnej akcji w słupek huknął wtedy Kang-In Lee.

Więcej w tym meczu już się nie wydarzyło. AC Milan pokonał Paris Saint Germain 2:1, co oznacza, że włączył się do walki o awans o 1/8 finału Ligi Mistrzów, a w grupie F wszystkie drużyny mają od 4 do 7 punktów.

Tabela grupy F: