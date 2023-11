Najgorsza seria Lewandowskiego od 7 lat. "To jest po prostu straszne"

Robert Lewandowski powrócił do gry w Lidze Mistrzów. Na początku października w meczu tych rozgrywek z FC Porto (1:0) doznał kontuzji, przez którą nie wystąpił w domowym meczu z Szachtarem Donieck (2:1). Wrócił na wyjazdowy rewanż z mistrzami Ukrainy, ale nie będzie zbyt dobrze go wspominał.

Robert Lewandowski bez błysku w Lidze Mistrzów. FC Barcelona przegrała z Szachtarem Donieck

Polak wyszedł w podstawowym składzie i grał przez pełne 90 minut. Przez większość czasu był niewidoczny, oddał tylko dwa strzały, w dodatku oba niecelne, wygrał zaledwie dwa z sześciu pojedynków główkowych i miał celność podań na poziomie 73 procent. Jego zespół przegrał 0:1, przez co skomplikował sobie sytuację w grupie LM.

Po takim występie nie może dziwić, że eksperci i dziennikarze negatywnie ocenili napastnika. "Niebywałe, jak źle gra dzisiaj każdy z ofensywnych piłkarzy Barcelony z Lewandowskim włącznie. To jest po prostu straszne, bo tu nawet pojedynczych dobrych zagrań nie ma z ich strony" - napisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Dla Lewandowskiego był to już szósty z rzędu mecz bez gola. To nie przydarzyło mu się od bardzo dawna, na co zwrócił uwagę Sebastian Chabiniak z Eleven Sports. "Robert Lewandowski ostatni raz nie trafił w sześciu meczach z rzędu w 2016 roku. Wtedy serię skończył z Portugalią na Euro" - czytamy.

To samo zauważył Dariusz Kosiński z "Przeglądu Sportowego". "Szóste spotkanie z rzędu, w którym Robert Lewandowski nie strzela bramki. Polak pokazywał się do gry, wskazywał, gdzie chce dostać piłkę, ale ta rzadko do niego docierała. A gdy już ją dostał, niewiele z tego wynikało. Zdecydowanie gorszy czas 35-latka" - zatweetował.

"Po takim meczu piłkarze i trener, może oprócz Araujo, powinni wracać do Barcelony osobowym. Drugą klasą. Dramat" - dodał Marcin Gazda z Eleven Sports.

"Jeśli Xavi twierdzi, że jest "w połowie drogi, by odzyskać wielką Barcę", to to jeszcze nie jest taki etap, w którym mecze będą wygrywały się same. A przynajmniej nie wszystkie" - podsumował Tomasz Ćwiąkała z CANAL+ Sport.

W następnej kolejce Ligi Mistrzów FC Barcelona zagra u siebie z FC Porto. Mecz odbędzie się 28 listopada.