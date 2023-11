Real Madryt znów się zabezpieczył. Kolejny piłkarz z klauzulą "antyszejkową"

Real Madryt bardzo dobrze rozpoczął obecny sezon. Drużyna obecnie zajmuje drugie miejsce w La Liga, gdzie traci tylko dwa punkty do pierwszej Girony, dopiero co wygrała El Clasico dzięki fantastycznej postawie Jude'a Bellinghama i ma komplet zwycięstw w Lidze Mistrzów. A poza tym w ostatnich dniach rządzący klubem co chwila ogłaszają kolejne dobre wiadomości.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ zjazd piłkarza Legii. "Jego forma faluje, odkąd przyszedł do Legii"

Real Madryt przedłuża kontrakty. Eduardo Camavinga zabezpieczony

Wicemistrzowie Hiszpanii niedawno ogłosili przedłużenie umów z Viniciusem Juniorem oraz Rodrygo. To wszystko na bardzo dobrych dla Realu warunkach. Ten pierwszy podpisał kontrakt do 2027 roku, ten drugi o rok dłuższy. W obu przypadkach madrytczycy zapewnili sobie "klauzule antyszejkowe" - w wysokości miliarda euro i na długie lata zabezpieczyli kluczowe pozycje na boisku.

Teraz do tych dwóch piłkarzy dołączył kolejny zawodnik. Real Madryt poinformował za pomocą mediów społecznościowych o przedłużeniu umowy z Eduardo Camavingą.

"Komunikat oficjalny: Camavinga przedłuża do 2029" - przekazał klub na Twitterze.

20-letni Francuz w Realu jest od 2018 roku. W tym czasie rozegrał dla tej drużyny 114 spotkań, w których strzelił dwie bramki i zanotował pięć asyst. Hiszpańska gazeta "AS" informuje, że podobnie jak w przypadku Viniciusa Juniora i Rodrygo on również ma w swojej umowie klauzulę odejścia w wysokości miliarda euro.

To nie koniec przedłużania kontraktów w Realu. W najbliższy czwartek 9 listopada powinno dojść do ogłoszenia nowej, pięcioletniej umowy z Federico Valverde.