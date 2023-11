Media: Oto skład Barcelony na mecz z Szachtarem. Co z Lewandowskim?

FC Barcelona już we wtorek 7 listopada o godzinie 18:45 zagra czwarty mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów przeciwko Szachtarowi Donieck. Wielu piłkarzy Xaviego wreszcie zgłasza gotowość do gry po kontuzjach, co oznacza, że szkoleniowiec będzie mógł postawić na najmocniejsze karty. Media podają potencjalny skład Katalończyków na to starcie. Czy miejsce w wyjściowej jedenastce ma Robert Lewandowski?

