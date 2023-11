UEFA wyznaczyła Marciniaka. Poprowadzi mecz podwyższonego ryzyka

Za nami połowa fazy grupowej Ligi Mistrzów. Do tej pory są tylko cztery zespoły z kompletem zwycięstw: to Bayern Monachium, FC Barcelona, Manchester City i Real Madryt. Na razie nikt nie jest jeszcze pewny gry w fazie pucharowej, ale po czwartej kolejce może się to zmienić. W tej edycji LM mamy kilku Polaków, m.in. Kamila Grabarę w Kopenhadze, Jakuba Kiwiora w Arsenalu, Przemysława Frankowskiego w Lens, Piotra Zielińskiego w Napoli, Kamila Piątkowskiego w Salzburgu czy Roberta Lewandowskiego w Barcelonie.

Marciniak wytypowany do prowadzenia meczu LM. "To ważny wybór"

UEFA poinformowała o tym, jakie zespoły sędziowskie poprowadzą wtorkowe spotkania w Lidze Mistrzów. W tym gronie znalazł się Szymon Marciniak, który będzie rozjemcą na Stadio Olimpico, gdzie miejscowe Lazio zagra z Feyenoordem Rotterdam. "To ważny wybór na potencjalnie decydujący mecz w tej grupie. Marciniak prowadził już finał ostatniego mundialu między Francją a Argentyną" - napisał krótko Gianpaolo Calvarese, były arbiter meczów Serie A na portalu gianlucadimarzio.com.

To będzie trzeci mecz sędziowany przez Marciniaka w tej edycji Ligi Mistrzów. Wcześniej Polak kontrolował boiskowe wydarzenia w meczu Galatasaray - Molde (2:1) w play-offach, a także był arbitrem głównym w spotkaniu pomiędzy Borussią Dortmund a Milanem (0:0). W przypadku zwycięstwa Feyenoordu mistrzowie Holandii mogą znacznie zbliżyć się do awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W kontekście tego spotkania można mówić o "meczu potencjalnie podwyższonego ryzyka".

Pierwszy mecz w grupie między Lazio a Feyenoordem zakończyło się wygraną Holendrów (3:1). Relacje między obiema stronami są napięte już od zeszłego roku, gdy Włosi przegrali 0:1 i stracili szanse na awans z grupy Ligi Europy. Wtedy kibice Feyenoordu rzucali w stronę Maurizio Sarriego woreczkami z moczem, a trener Lazio określił fanów z Holandii "najgorszymi na świecie". To skończyło się zakazami dla kibiców na mecze wyjazdowe - jak fanów Lazio zabrakło w Rotterdamie, tak kibiców Feyenoordu nie będzie na stadionie w Rzymie.

Spotkanie Lazio - Feyenoord rozpocznie się we wtorek 7 listopada o godz. 21:00. Obecnie Feyenoord przewodzi grupie E z sześcioma punktami. Tuż za nim jest Atletico Madryt (5) i wspomniane Lazio (4). Tabelę zamyka Celtic, który wywalczył jedyny punkt w starciu z Atletico (1:1).