Szczęsny show po meczu z Fiorentiną. Poszła szpileczka

Blisko 70 procent posiadania piłki, 25 strzałów i Juventus momentami zepchnięty do rozpaczliwej defensywy. To jednak nie wystarczyło Fiorentinie do wywalczenia choćby jednego punktu w meczu 11. kolejki Serie A.

Czyste konto Szczęsnego. Odniósł się do srogiej kary

Swoją zasługę miał w tym również Wojciech Szczęsny, który zachował siódme czyste konto w tym sezonie. Polak spisał się dobrze, a włoskie media go doceniły i stwierdziły, że "zasługi polskiego bramkarza wykraczają daleko poza defensywę". Choć trzeba pamiętać, że na 25 strzałów Fiorentiny, tylko cztery były celne. To tylko o jedno uderzenie więcej niż miał Juventus, który w tym meczu prawie nie istniał.

Nic dziwnego, że polski golkiper po meczu miał dobry humor. Wypowiedziami dostarczył włoskim mediom kolejnych tematów. Żartował z kary -10 punktów dla Juventusu i ocenił styl zespołu.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego co robimy, kontynuujemy to, co zaczęliśmy w wyjazdowym meczu z Milanem. Jesteśmy w znacznie lepszym położeniu niż rok temu, oby tym razem nam nie zabrali 10 punktów. Musimy pozostać skupieni i już myśleć o kolejnym meczu z Cagliari - stwierdził w rozmowie z telewizją Sky. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Juventus został ukarany odjęciem 10 punktów za kreatywną księgowość.

Szczęsny żartuje z kłopotów Juventusu. "Mieliśmy trudne momenty"

Bramkarz reprezentacji Polski przyznał też, że styl zwycięstwa z Fiorentiną nie był najlepszy i zażartował z przebiegu spotkania. - Defensywna solidność to dobra podstawa. Dzisiaj nie zagraliśmy świetnego meczu w ofensywie, ale naprawdę dobrze wyglądaliśmy w defensywie i nie cierpieliśmy. To nie był ładny obrazek, zgadzam się, ale bardzo efektywny - stwierdził. I ma rację, bo dla Juventusu był to szósty mecz z rzędu bez straconej bramki. - Mieliśmy trudne momenty. Przez jakieś 89 minut - dodał żartując.

Kolejny mecz Juventus rozegra w sobotę 11 listopada o godzinie 18:00. Rywalem wicelidera Serie A będzie Cagliari, czyli jedna z najgorszych drużyn w lidze, obecnie zajmująca 17. miejsce w tabeli. Zespół Wojciecha Szczęsnego do pierwszego Interu traci dwa punkty.