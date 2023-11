Tylko nie to. Realowi Madryt strach zajrzał w oczy

W niedzielę o godzinie 21:00 Real Madryt podejmował na własnym stadionie Rayo Vallecano w 12. kolejce La Liga. Gospodarze mieli wyraźną przewagę w tym meczu, ale nie zdołali pokonać bramkarza rywali i spotkanie ostatecznie zakończyło się bezbramkowym remisem. Ta strata punktów to nie jedyne, co może martwić kibiców stołecznego zespołu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Kontuzja Jude'a Bellinghama. Ancelotti potwierdza

W pierwszej połowie spotkania Jude Bellingham upadł na murawę i doznał urazu barku. Anglik po otrzymaniu pomocy medycznej dokończył mecz. Nadal odczuwał jednak ból, a na konferencji prasowej Carlo Ancelotti przekazał, że pomocnik będzie potrzebował dalszych badań, aby określić, jak poważna jest kontuzja.

- Bellingham ma problem z barkiem. Zagrał cały mecz, był trochę poobijany, ale mógł kontynuować grę. Jutro (poniedziałek - przyp. red.) przejdzie badania lekarskie. Nie sądzę, żeby to było coś poważnego. Mam nadzieję, że będzie dostępny w środę. Bellingham to wojownik, zwycięzca - powiedział trener Realu Madryt.

Kontuzja Bellinghama byłaby ogromnym ciosem dla Realu. Anglik jest jedną z największych gwiazd tej drużyny. W bieżącym sezonie rozegrał łącznie 14 meczów, w których strzelił 13 goli i zaliczył trzy asysty. W rozgrywkach La Liga ma na koncie 10 bramek i dzięki temu jest liderem klasyfikacji strzelców. - To, co robi od początku sezonu, nie jest przypadkiem. Od tego chłopaka z daleka bije charakter i pozytywna pewność siebie. On ma nieprawdopodobny talent - powiedział o Angliku Luka Modrić.

Real Madryt po 12 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów. Do liderującej Girony traci dwa punkty. Kolejny ligowy mecz rozegra w sobotę o godzinie 21:00. Tego dnia zmierzy się na własnym obiekcie z Valencią. Wcześniej ekipę Carlo Ancelottiego czeka rywalizacja ze Sportingiem Braga w Lidze Mistrzów. Ten mecz odbędzie się w środę o 21:00.