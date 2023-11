Anglicy świętują. "Kpi z kariery Lewandowskiego"

Harry Kane w Bundeslidze rozegrał już 10 spotkań i został pierwszym piłkarzem w historii, który potrzebował tak małej liczby meczów na strzelenie swoich pierwszych piętnastu goli. A to przecież nie wszystkie jego bramki w Bayernie, bo na swoim koncie ma też dwa trafienia w Lidze Mistrzów. Do tego dołożył też łącznie siedem asyst.

Świetny Kane w Bayernie. "Kpi z kariery Lewandowskiego"

Kibice Bayernu powoli zapominają o Robercie Lewandowskim. Za to coraz częściej zastanawiają się, czy Harry Kane pobije rekord Bundesligi w liczbie zdobytych bramek. Obecny należy do Polaka, który w sezonie 2020/21 zdobył 41 goli i przebił wynik legendarnego Gerda Muellera. Jednak jeżeli gwiazdor reprezentacji Anglii utrzyma swoją obecną dyspozycję, to bez najmniejszego problemu wykręci lepszy rezultat. Ze średnią 1,5 gola na mecz zdobyłby łącznie 51 bramek.

To działa na wyobraźnię nie tylko kibiców Bayernu, ale również Anglików śledzących spotkania Harry'ego Kane'a. "Daily Star" pisze, że napastnik "kpi z kariery Lewandowskiego" dzięki hat-trickowi strzelonemu przeciwko Borussii Dortmund.

Gazeta w tytule cytuje słowa jednego z angielskich kibiców. W tekście dodaje kolejne opinie. "Zupełnie poważnie myślę, że Kane pobije rekord Lewandowskiego" - podsumował jeden z fanów. "Płaczę na myśl, że kibice Bayernu spędzili lata na przekonywaniu siebie, że Lewandowski to najlepszy napastnik świata, żeby Kane zniszczył całą jego spuściznę w trzy miesiące" - dodał inny z kibiców. "Kane pobije rekord Lewandowskiego. Niesamowite!" - stwierdził kolejny (cytaty za Przeglądem Sportowym Onet)

Po strzeleniu hat-tricka Borussii i wygranej 4:0 teraz Harry Kane z Bayernem szykują się do rewanżowego meczu z Galatasaray w Lidze Mistrzów. Za to Robert Lewandowski będzie chciał się przełamać w meczu z Szachtarem Donieck. Polski napastnik ostatniego gola zdobył jeszcze we wrześniu.