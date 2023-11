Oto tabela La Ligi po tym, co zrobiła FC Barcelona [TABELA]

FC Barcelona po zeszłotygodniowej porażce z Realem Madryt (1:2) wypadła poza podium La Ligi. Jednak mogła bardzo szybko na nie wrócić, a to za sprawą piątkowej porażki Atletico Madryt z Las Palmas (1:2). Potrzebowała do tego wyjazdowego zwycięstwa z Realem Sociedad, w czym miał pomóc wracający do pierwszego składu Robert Lewandowski.

FC Barcelona rzutem na taśmę pokonała Real Sociedad. Oto tabela La Ligi

W pierwszej połowie to Real Sociedad przeważał, Katalończycy mieli tylko pojedyncze sytuacje. Po przerwie niespecjalnie się to zmieniło. Dopiero w ostatnich minutach drużyna Xaviego zaczęła grać lepiej. Przyniosło to efekt w doliczonym czasie gry, gdy po wrzutce Ilkaya Guendogana zwycięską bramkę zdobył Ronald Araujo i skończyło się wynikiem 1:0. W tamtym momencie na boisku nie było już Lewandowskiego, który zagrał przeciętnie i zszedł z boiska w 58. minucie.

Wygrana Barcelony sprawia, że ma ona 27 punktów i awansowała z czwartego na trzecie miejsce w tabeli, wyprzedzając Atletico. Zachowała też dystans do sensacyjnego lidera, którym w sobotę została Girona. Ta może jeszcze stracić tę pozycję na rzecz Realu Madryt, który w niedzielę zagra z Rayo Vallecano.

Oto czołówka tabeli La Ligi po meczu Real Sociedad - FC Barcelona:

Girona - 12 meczów, 31 punktów, 29-15 bilans bramek Real Madryt - 11, 28 pkt, 23-8 FC Barcelona - 12, 27 pkt, 24-12 Atletico Madryt - 11, 25 pkt, 26-11 Real Betis - 12, 20 pkt, 16-15 Real Sociedad - 12, 19 pkt, 20-15

W następnej kolejce rywalem FC Barcelony będzie Deportivo Alaves. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę 12 listopada o godzinie 16:15. Z pełną tabelą La Ligi można zapoznać się poniżej.