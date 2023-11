Sensacyjny transfer Zielińskiego? Dyrektor giganta zabrał głos

Piotr Zieliński cały czas nie przedłużył wygasającego kontraktu z Napoli, czym podsyca liczne plotki transferowe. W ostatnim czasie włoskie media łączyły go z czołowym zespołem Serie A, który miałby go sprowadzić na zasadzie wolnego transferu. Teraz na ten temat wypowiedział się ważny działacz klubu, do którego miałby trafić Polak. Z jego słów jasno wynika, jak na ten moment wygląda sytuacja.

