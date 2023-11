Alarm dla Lewandowskiego. "Nikt o nim nie myśli"

Robert Lewandowski spędził w zespole Bayernu osiem lat. W tym czasie we wszystkich rozgrywkach zdążył wystąpić w 375. meczach, w których strzelił aż 344 bramki i zanotował 73 asysty. Szczególnie imponujący był sezon 2020/21. Wtedy kapitan reprezentacji Polski zdobył 41 bramek w sezonie Bundesligi, dzięki czemu pobił rekord Gerda Muellera o jednego gola. W lipcu 2022 roku po miesiącach przepychanek i sporów z zarządem klubu Lewandowski odszedł z Monachium do FC Barcelony.

Bayern już nie płacze po Lewandowskim. Kane wszedł do drużyny z futryną

Po odejściu Polaka w drużynie Bayernu w sezonie 2022/2023 nie grał prawdziwy, klasowy napastnik. Co prawda Julian Nagelsmann - ówczesny trener mistrzów Niemiec - próbował eksperymentować, wystawiając na tej pozycji Gnabry'ego, Sane czy Sadio Mane, jednak żaden z nich nigdy nie był typową "dziewiątką". Monachijska drużyna stawiała na Choupo-Motinga, który i tak spisał się ponad oczekiwania.

Taki stan rzeczy sprawił, że Bayern nieco wbrew swojej filozofii transferowej podczas ostatniego letniego okienka rozbił bank. Zespół tak bardzo potrzebował topowego napastnika, że zdecydował się zapłacić Tottenhamowi około 100 milionów euro za 30-letniego Harry’ego Kane'a. Mimo to już teraz można powiedzieć, że inwestycja okazała się trafna. Do tej pory Anglik rozegrał w Bayernie Monachium zaledwie 13 spotkań, w których zdobył już 14 bramek. W samej Bundeslidze piłkarz po dziewięciu kolejkach ma na koncie aż 12 goli. Czy w takim razie rekord Lewandowskiego jest zagrożony?

Tę kwestię w wywiadzie dla portalu WP SportoweFakty poruszył Tomasz Urban - komentator Viaplay i ekspert niemieckiej Bundesligi. - Harry Kane strzela mnóstwo goli, jest na dobrej drodze, by zbliżyć się do pamiętnego rekordu Roberta Lewandowskiego, kiedy przebijał Gerda Muellera w liczbie bramek w jednym sezonie. Trudno mieć do Kane’a jakiekolwiek zastrzeżenia. Na ten moment nikt w Monachium nie myśli o Lewandowskim, choć jest to też spowodowane faktem, iż Bayern ma swoje problemy - przyznał dziennikarz.

Problemy Bayernu przed meczem z Borussią. "Nie jest to takie pewne"

Ostatnio Bayern Monachium sensacyjnie odpadł w drugiej rundzie Pucharu Niemiec, w której przegrał z walczącym o utrzymanie w trzeciej lidze Saarbruecken 1:2. Teraz w sobotę 4 listopada mistrzów Niemiec czeka starcie z Borussią Dortmund, czyli tzw. Der Klassiker.

- Jestem ciekawy reakcji Bayernu. Przyzwyczailiśmy się do tego, że piłkarze z Monachium po każdej porażce rzucają się "z zębami" na rywala. Teraz jednak nie jest to takie pewne przez problemy kadrowe [...] Gdyby Bayern grał w pełnym składzie, to byłbym przekonany, że poradziłby sobie z Borussią po blamażu w Saarbruecken. Jednak brakuje de Ligta i wprowadza się na siłę do gry Upamecano. Do tego nie będzie Kimmicha, nie wiemy co z Goretzką. Środek pola też będzie trzeba więc sztukować - podkreśla Tomasz Urban. Początek meczu o 18:30. Obecnie Bayern z 23. punktami na koncie jest wiceliderem Bundesligi, a Borussia z 21. oczkami plasuje się na czwartym miejscu.